La empresa habilitará un servicio de guaguas alternativo para garantizar la movilidad de los pasajeros entre La Cuesta y Tíncer

La movilidad en el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife sufrirá cambios importantes durante la jornada de mañana. Debido a una incidencia técnica imprevista, Metrotenerife ha anunciado que la Línea 2 del Tranvía dejará de prestar servicio este martes, 3 de febrero. La compañía trabaja ya para resolver el problema, aunque de momento no ha confirmado la hora exacta en la que se restablecerá la circulación ferroviaria en este tramo.

Imagen de archivo | @tranviatenerife

Por el contrario, los usuarios que utilicen la Línea 1 no se verán afectados, ya que los vehículos mantendrán su recorrido habitual entre Santa Cruz y La Laguna. Este trayecto operará con total normalidad y cumplirá con las frecuencias de paso establecidas para un día laborable, sin que el fallo técnico afecte a sus operaciones principales.

Guaguas para cubrir el trayecto afectado del Tranvía de Tenerife

Para mitigar el impacto de esta suspensión, la operadora activará un servicio alternativo de guaguas que cubrirá el itinerario de la Línea 2 entre La Cuesta y Tíncer.

Se recomienda a los viajeros planificar sus desplazamientos con antelación, puesto que el transporte por carretera podría sufrir ligeros retrasos respecto al horario habitual del tranvía.