Tres detenidos con 55 kilos de cocaína en Lanzarote

La Policía Nacional detienen a tres hombres con 55 kilos de cocaína acusados de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lanzarote a tres hombres por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal y se han incautado 55 kilogramos de cocaína. Los hombres, de 44, 47 y 49 años de edad cuentan con antecedentes policiales. El valor en el mercado ilícito de esta droga supera los 1.600.000 euros.

Traslados entre Gran Canaria y Lanzarote

Las detenciones se realizaron el pasado 8 de mayo, cuando los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Arrecife detectaron los desplazamientos frecuentes de los sospechosos desde Gran Canaria a Lanzarote. Permanecían en la isla conejera cortos periodos de tiempo con la finalidad de distribuir sustancias estupefacientes.

Tras su llegada a la isla, los policías establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento. Así comprobaron que los tres investigados adoptaban numerosas medidas de contravigilancia para tratar de detectar la presencia policial.

Detención

Un día después, los investigadores observaron a los detenidos acceder a una vivienda vacacional en Playa Honda portando bolsos de viaje de gran peso.

En ese momento, los agentes interceptaron uno de los coches, localizando en el interior de dos mochilas 18 paquetes de cocaína con un peso aproximado de 20 kilogramos. El registro posterior en la vivienda permitió intervenir otros 32 paquetes con un peso cercano a 35 kilogramos.

El tercer integrante fue detenido en el aeropuerto de Lanzarote cuando intentaba abandonar la isla.

Los arrestados fueron puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso inmediato en prisión de los tres detenidos.