La Policía Nacional intervino cocaína, hachís y material para la distribución tras una persecución policial temeraria en pleno casco urbano en Gran Canaria

Tres detenidos tras una persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria. EFE

La Policía Nacional detuvo a tres personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública y, en uno de los casos, también contra la seguridad vial, tras una intervención realizada en el marco de la Operación Comercio Seguro.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 2 de enero, cuando los ocupantes de un vehículo emprendieron la huida al detectar la presencia policial, circulando a gran velocidad y en sentido contrario por varias calles, con grave riesgo para peatones y conductores.

Durante la persecución, uno de los implicados intentó abandonar el vehículo en marcha, provocando daños materiales.

Sustancia pulverulenta blanca

Tras interceptar el turismo, los agentes localizaron once envoltorios de una sustancia pulverulenta blanca, presuntamente cocaína, hachís, dinero en efectivo, tarjetas bancarias de terceras personas y diversos útiles relacionados con la distribución de drogas.

Pusieron al conductor a disposición judicial y los otros dos detenidos quedaron en libertad con cargos.