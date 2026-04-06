La colisión de los dos coches se produjo en la carretera LZ-20 en el municipio de Teguise, y una mujer de 60 años resultó herida de carácter grave

Carretera LZ-20 en el municipio de Teguise, donde tres personas resultaron heridas, una de carácter grave

Tres personas han resultado heridas, una de gravedad, tras colisionar dos vehículos y volcar uno de ellos en la carretera LZ-20, en el municipio de Teguise (Lanzarote), según ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

Al lugar del accidente se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, cuyo personal asistió a las tres personas afectadas, entre las que se encontraba una mujer de 60 años con politraumatismos de carácter grave.

También resultaron heridos un hombre de 58 años, que presentaba diversas contusiones de carácter moderado, y otro hombre de 83 años con contusiones leves. A los tres los trasladaron al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Asimismo los bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote aseguraron la zona y efectivos de la Guardia Civil instruyeron las diligencias oportunas. Policía Local y Protección Civil colaboraron en el dispositivo.