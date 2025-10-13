ES NOTICIA

Tres heridos en Telde tras una colisión múltiple de cuatro vehículos

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El accidente ha provocado retenciones en la autopista GC-1 sentido norte

Tres personas con heridas de carácter leve se trasladaron este lunes a un centro sanitario tras la colisión de cuatro vehículos en el municipio grancanario de Telde.

El accidente ocurrió en el carril izquierdo de la GC-1, sentido norte, a la altura del Cruce de Melenara, y provocó retenciones en la autopista.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) trasladó a los heridos, y en el lugar intervinieron el Servicio de Emergencias de Gran Canaria, la Guardia Civil y Carreteras para realizar las diligencias correspondientes.

