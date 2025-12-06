Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a las personas heridas, en el municipio de La Orotava

Imagen archivo RTVC.

Tres personas han resultado heridas este viernes tras producirse un accidente de tráfico entre un automóvil y una moto en la TF-21, en el kilómetro 38, en el municipio de La Orotava. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Salida de la vía

El suceso se produjo sobre las 15:35 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando un accidente de tráfico de una moto y un coche en la zona antes mencionada del Parque Nacional del Teide, que produjo la salida de vía y posterior vuelco del automóvil implicado, activándose los recursos de emergencia.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los afectados, de entre 54 y 66 años, con heridas de diversa consideración. Finalmente, precisaron de traslado en ambulancia al Hospital Parque y Quirón de Tenerife.

La Guardia Civil reguló el tráfico viario y realizó el atestado correspondiente.