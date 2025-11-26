ES NOTICIA

Accidente de un motorista en la autopista TF-5

Redacción RTVC
La colisión de un moto con un coche está provocando importantes retenciones en la autopista TF-5 en sentido norte desde Santa Cruz de Tenerife

Un accidente en el que están implicados una moto y un coche está provocando retenciones de varios kilómetros en la TF-5 en sentido norte.

La colisión se ha producido a la altura del municipio de La Orotava. El Centro de Seguridad y Emergencias ha movilizado personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario que se ha desplazado hasta el lugar para valorar el estado de los implicados en el siniestro.

Por el momento, se desconocen los motivos del accidente y el estado de los posibles heridos. El 112 ha enviado una ambulancia medicalizada y el personal sanitario está valorando el estado de los posibles afectados.

(Habrá ampliación)

