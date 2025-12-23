ES NOTICIA

Tres tortugas bobas vuelven al mar en el norte de Gran Canaria

Redacción RTVC
Estos animales pasaron varios meses en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre

Tres tortugas bobas volvieron al mar este martes, en la costa norte de Gran Canaria, tras pasar varios meses curándose en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo insular.

Dos de ellas se habían encontrado envueltas en redes y plásticos en diferentes puntos del litoral de la isla. Desde la Corporación insular recuerdan la importancia de avisar siempre al 112 si se avista una tortuga enredada.

«Tenían problemas con el plástico, el enmallamiento. Ese plástico que nosotros utilizamos cotidianamente cinco minutos y en el mar está haciendo daño unos 20 años”, aseguró Manuel García, técnico del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre.

