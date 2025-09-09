Triana acoge la exposición por los 60 años de ecca.edu

ecca.edu registra más de 3,3 millones de matrículas en seis décadas con una presencia en el 92% del territorio canario, con una veintena de centros de orientación solo en Las Palmas de Gran Canaria

Triana acoge desde este martes la exposición la exposición ’60 años transformado vidas a través de la educación’, que conmemora el 60 aniversario de la fundación de la entidad educativa ecca.edu. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto al director general de ecca.edu, José María Segura SJ, asistieron a la inauguración de esta muestra, que permanecerá hasta el próximo 28 de septiembre.

Presentación de la exposición ’60 años transformando vidas a través de la educación’/ Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Darias señaló que «ECCA cumple 60 años de historia en la ciudad y hablar de ECCA es hablar de progreso personal y comunitario, del derecho a la educación y de la capacidad de transformar vidas. Hablar de ECCA, primero como Radio ECCA y hoy como ecca.edu, es hablar de la vida en la ciudad y de cómo esta institución ha contribuido a que las personas avancen, mejoren y se empoderen para afrontar con dignidad y fortaleza las adversidades».

Asimismo, resaltó que «para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es un orgullo contar con una institución de la categoría y el compromiso social de ecca.edu, una organización nacida en esta ciudad y que ha llevado su labor educativa más allá de nuestras fronteras, expandiéndose a más de 80 ciudades de la Península, a toda Latinoamérica y, de manera muy especial, al continente africano».

«Homenaje a todo el pueblo canario que hizo suya ecca desde sus orígenes»

Por su parte, José María Segura SJ afirmó que “esta exposición es un homenaje a todo el pueblo canario que hizo suya ecca desde sus orígenes y que ha confiado en ella durante 60 años”.

“Es un honor poder compartir nuestra historia en un lugar tan emblemático como la calle Triana, y queremos agradecer de manera especial al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por su apoyo y por ser una alianza clave en esta misión compartida de llevar la formación accesible a cada rincón de la ciudad”, añadió.

Triana acoge la exposición ’60 años transformando vidas a través de la educación’ por el 60 aniversario de ecca.edu/ Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Al evento, asimismo, estuvieron la consejera de Juventud del Cabildo de Gran Canaria, Olaia Morán, y la directora gerente de ecca.edu, Gorety Almeida, acompañada de un nutrido grupo de representantes de otras alianzas y docentes, profesionales, alumnado de la casa.

El legado de una institución

La muestra busca poner en valor el legado de una institución que, desde sus inicios en 1965, ofreció oportunidades de formación y progreso educativo a más de tres millones de personas.

Se trata de un evento muy relevante para la fundación, ya que es el único municipio en el que la exposición, que durante 2025 está recorriendo todos los municipios Canarias en otro formato desplegable, se ha adaptado a 11 tótems cedidos por Casa África para exhibirse durante casi un mes en este entorno tan concurrido.

Presentación de la exposición ’60 años transformando vidas a través de la educación’/ Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La exposición ofrece un viaje visual a través de la trayectoria de ecca.edu, desde sus comienzos radiofónicos hasta su adaptación a las nuevas tecnologías y métodos pedagógicos.

El impacto de ecca.edu se refleja en cifras destacadas: más de 3,3 millones de matrículas registradas en 60 años y una presencia en el 92% del territorio canario, con 20 centros de orientación solo en Las Palmas de Gran Canaria.