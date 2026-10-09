La propuesta Tropicalia gana la votación popular con el 30,3 % de los apoyos y será la temática de las fiestas, que se celebrarán en febrero y marzo

Tropicalia, sabor a Carnaval, será la alegoría de Teguise en 2027. Ayuntamiento de Teguise

La propuesta «Tropicalia, sabor a Carnaval» ha sido elegida como alegoría del Carnaval de Teguise 2027 tras obtener el 30,3 % de los votos en el proceso de participación ciudadana impulsado por el Ayuntamiento.

En total, más de 450 personas participaron en la consulta, celebrada a través de la web municipal entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre para escoger la temática de las próximas fiestas.

La opción ganadora se impuso por un estrecho margen a «Un Carnaval de locura, Teguise en el País de las Maravillas», que obtuvo el 29,6 % de los apoyos. En tercer lugar quedó «Latidos de África», con el 24,8 %, mientras que «Steampunk, la fábrica del tiempo» recibió el 15,3 %.

Tomará como referencia la temática ganadora

La alcaldesa, Olivia Duque, agradeció la participación y destacó que la ciudadanía ha podido implicarse en la elección de una celebración que, según señaló, pertenece a todos. El concejal de Festejos, Andoni Machín, también valoró la diversidad de las cuatro propuestas.

El Carnaval de Teguise 2027 ya tiene fechas: Costa Teguise y La Villa celebrarán sus actos del 15 al 21 de febrero, mientras que La Graciosa lo hará del 4 al 7 de marzo.

Tras la elección de la alegoría, el Ayuntamiento prevé publicar próximamente las bases del concurso para seleccionar el cartel oficial, que tomará como referencia la temática ganadora y será la imagen de la próxima edición.