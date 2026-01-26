La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, advierte de la incertidumbre que rodea al sector turístico canario por una complicada situación geopolítica

En su comparecencia en el Parlamento de Canarias, tras la participación del archipiélago en FITUR, De León subrayó la necesidad de que Canarias “se anticipe” y apueste por la diversificación de mercados, ampliando su presencia en otros países europeos, “fundamentalmente del este”, y explorando mercados emergentes como el estadounidense o el canadiense.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León. Gobierno de Canarias

La responsable regional señaló que “el viejo orden mundial se ha roto” y que Europa se ha convertido en la principal garante de organismos que han aportado estabilidad en las últimas décadas, como la ONU o las cumbres del clima. En este contexto, alertó de que el actual “discurso de rearme” no tranquiliza ni a clientes ni a los mercados.

Crecimiento económico del sector turístico

Pese a este escenario, De León celebró los resultados económicos del turismo canario. La facturación del sector al cierre de 2025 alcanzó los 23.000 millones de euros, 680 millones más que en 2024 y 8.900 millones más que en 2019. Estos datos, afirmó, reflejan los avances logrados en los tres ejes de trabajo de Turismo Islas Canarias: económico, medioambiental y social.

Empleo y mejora de condiciones laborales

En el ámbito social, la consejera destacó que Canarias generó 280.000 puestos de trabajo en 2025, un 4 % más que en 2020. También celebró el aumento de la afiliación en 180.767 personas, con un crecimiento interanual del 2 %.

De León citó un informe de Comisiones Obreras que señala que más de 200.000 canarios vieron incrementado su salario, un 5 % por encima de la media nacional, gracias en gran parte a los convenios colectivos firmados en 2025, que beneficiaron a 280.000 trabajadores con subidas de entre el 9 % y el 10 %.

Convivencia en el destino

La consejera reconoció que el “gran reto” sigue siendo lograr un equilibrio entre turistas y residentes y gestionar la convivencia en el territorio. Aunque valoró la fortaleza mostrada por Canarias en FITUR, aseguró que el Gobierno regional “no se conforma” y seguirá trabajando para mejorar la gestión del destino.