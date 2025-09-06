Será retransmitida en dos tramos. El primero, con la salida de la procesión, de 07:00 a 08:00 horas y un segundo tramo de 09:00 a 12:45 horas, hasta la entrada de la imagen en la ermita

La tradición, el folclore y la devoción popular vuelven a ocupar este domingo, 7 de septiembre, un lugar destacado en la parrilla de Televisión Canaria con la retransmisión de dos festividades de gran arraigo en las Islas. Por la mañana, la Bajada de la Virgen del Socorro, en Güimar, y por la tarde la Romería Ofrenda a la Virgen del Pino, en Teror.

De 07:00 a 08:00 horas, el canal público acompañará en directo a los romeros y romeras más madrugadores, que aguardan junto a la Iglesia Matriz de San Pedro Apóstol a que salga la Imagen de la Virgen, mientras la banda de música municipal interpretan los sones del «Pasodoble Al Socorro».

Una hora después, a las 09:00 horas, Televisión Canaria conectará con el recorrido procesional, que sigue su camino hacia la Capilla del Calvario y hacia el caserío del Socorro. Esta segunda conexión se prolongará durante unas cuatro horas, hasta que la talla de la Virgen entre en su ermita, cuya construcción se remonta al siglo XVI y que ha sido declarada Bien de Interés Cultural por su valor arquitectónico y simbólico.

El periodista Alexis Hernández conducirá la narración, acompañado por José Marrero y Naomi Vera, que recogerán el ambiente de la romería y las impresiones de los peregrinos a pie de calle.

Ya por la tarde, a partir de las 16:00 horas, Televisión Canaria trasladará su señal a Teror (Gran Canaria) para emitir en directo la 73ª edición de la Romería-Ofrenda a la Virgen del Pino.