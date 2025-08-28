ES NOTICIA

TVC conmemora tres décadas del Festival Internacional de Folclore de Ingenio

Gabinete de Prensa

Emitirá este viernes un programa especial con el acto de clausura del festival que reunió a grupos folclóricos de Canarias, Venezuela y Lesoto

Televisión Canaria emitirá este viernes 29 de agosto, a partir de las 22:30 horas,un programa especial con motivo del 30º aniversario del Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio “Muestra Solidaria de los Pueblos”, que volvió a llenar el pasado mes de julio las calles de la villa de folclore, cultura y solidaridad.

El Especial recoge la emotiva gala de clausura, celebrada el 28 de julio en el Parque Néstor Álamo, que puso el broche final a dos intensas semanas de programación. El folclorista Manuel Pérez y el verseador Yeray Rodríguez fueron los encargados de presentar las distintas actuaciones musicales que, llegadas de diferentes latitudes, volvieron a convertir al municipio grancanario en un espacio de encuentro artístico.

Durante el transcurso del programa los espectadores podrán disfrutar del talento del cantante Iván Quintana, el folclore y el baile tradicional de los grupos Coros y Danzas de Ingenio, la compañía folclórica Barinas de Venezuela, la Agrupación Folclórica de Tetir de Fuerteventura y el conjunto folclórico nacional Sotho Kids de Lesoto.

El grupo africano de Lesoto Sotho Kids durante la gala de clausura

Además, el Festival ha querido rendir tributo a algunas de las fiestas más populares de Gran Canaria como La Rama o los Carnavales con la actuación de la murga Los Legañosos de Carrizal y de la multipremiada comparsa de Agüimes, Aragüimé.

Un viaje sonoro por la idiosincrasia y las tradiciones que culminó con la interpretación conjunta del himno del festival ‘Cantar a la vida’, compuesto por Armando Hernández para el evento.

Fiesta de Interés Turístico de Canarias

En su 30ª edición, la fiesta de las artes, el mestizaje y la multiculturalidad reunió a grupos folclóricos procedentes de Lesoto, Tayikistán, Venezuela y Canarias, en una celebración conmemorativa que reafirma la vocación solidaria e integradora del festival, declarado «Fiesta de Interés Turístico de Canarias» en 1989.

Por el festival, que posiciona a Ingenio, Gran Canaria y a Canarias como punto de encuentro del folclore en el mundo, han pasado más de 300 grupos de más de 80 países distintos de los cinco continentes del planeta.

