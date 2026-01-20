El documental, dirigido por Domingo J. González con la participación del canal público, se podrá ver este jueves 22 de enero a las 22:40 horas

Televisión Canaria estrena este jueves 22 de enero, a las 22:40 horas, ‘Una casa en el pueblo‘, un documental de sello canario dirigido por Domingo J. González, con la participación de Televisión Canaria. El largometraje propone un recorrido íntimo por la memoria familiar, tomando como escenario una casa del municipio de Vilaflor de Chasna, al sur de Tenerife, en la que el propio director pasó los veranos de su infancia.

Coescrita junto a Elena de Vera y producida por Digital 104, la película aborda temas universales como la raíz rural, la pérdida y el paso del tiempo. Emociones reconocibles que trascienden lo local y conectan con el público desde lo íntimo. Según el propio director, la verdadera protagonista del documental es la casa, convertida en hilo conductor de distintas historias que se suceden a lo largo de las décadas.

La historia de Canarias contada desde una casa

‘Una casa en el pueblo’ se centra en una vivienda familiar de Vilaflor para trazar, a través de pequeñas historias cotidianas, un fresco de los últimos 80 años de Canarias: la emigración del campo a la ciudad, la dureza de la vida rural durante el franquismo, la mirada extranjera sobre las Islas, los veranos con los abuelos y la transformación del paisaje y de la sociedad canaria con el paso del tiempo.

Desde su estreno en 2024, ha recorrido festivales como MiradasDoc, donde se estrenó, FICINDIE – Festival Internacional de Cine Independiente y de Autoría de Canarias, donde fue nominada a Mejor Película Canaria, el Festival de Cinema de Girona, con proyecciones dentro de su programación oficial o el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, dentro de la sección Canarias Cinema.

La producción, subvencionada por el Cabildo de Tenerife, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna y la participación de Televisión Canaria, que refuerza así su compromiso de servicio público con la difusión y promoción de producciones audiovisuales de sello canario, ligadas a la memoria, la identidad y el patrimonio cultural de las Islas.