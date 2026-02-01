Más de 1,29 millones de canarios conectaron con TVC en enero, un mes en el que la cadena crece un 36% en cuota frente al mismo periodo de 2025

Televisión Canaria cierra enero de 2026 con un 7,5% de cuota de pantalla, el mejor dato en este mes de los últimos 12 años, y una media de 17.000 espectadores. La cadena autonómica registra un crecimiento sostenido y consolida su presencia como una de las opciones preferidas de la audiencia en Canarias.

Durante el mes, 1.295.000 canarios vieron Televisión Canaria, lo que representa un 58,8% de la población. Además, cada día 344.000 canarios siguieron la cadena en algún momento.

El resultado supone una mejora clara respecto al mismo mes de 2025, cuando la cadena registró un 5,5% de cuota de pantalla. Enero de 2026 cierra con un 7,5%, lo que implica un crecimiento de 2,0 puntos y un avance del 36% en cuota frente al mismo periodo del año anterior. También crece su media mensual de espectadores, que pasa de 13.000 en enero de 2025 a 17.000 en enero de 2026.

Televisión Canaria firma también en enero su mejor seguimiento de los últimos cuatro años, tras alcanzar en enero de 2022 una media diaria mensual de 18.000 espectadores.

La audiencia crece igualmente frente a diciembre, con una mejora de 0,1 puntos de cuota de pantalla y una subida de 1.000 espectadores en su promedio, al pasar de un 7,4% y 16.000 espectadores a los actuales 7,5% y 17.000 espectadores.

Dentro de los buenos resultados del mes destacan los registros conseguidos por los Servicios Informativos, que con un 12% de cuota en su conjunto, logran 884.000 telespectadores acumulados en el mes. Con respecto a enero de 2025, los informativos ganan también 2.0 puntos de cuota de pantalla. Tras TV3, Aragón TV y ETB, ya son los cuartos más competitivos de FORTA.

Fernando Timón y Fátima Plata presentan el Telenoticias 1 de Televisión Canaria / RTVC

El récord de cuota del mes lo firmó Telenoticias Fin de Semana el domingo 18, con un 23,2% de share. Además, distintos programas de la cadena lograron en enero destacados registros de temporada, con máximos como los de “En otra clave”, que alcanzó un 16,7% de cuota el 4 de enero; “Una hora menos”, con un 13,6% el lunes 19, y “Una mala noche… la tiene cualquiera”, que obtuvo su mejor dato histórico con un 13% de cuota el domingo 25 de enero. También sobresalieron “Noche de taifas”, con un 12,7% el sábado 24; “Como en casa”, con un 12,2% el jueves 29; “Gente Maravillosa”, con un 11,8% el lunes 12; “Noveleros”, con un 11,4% el martes 13; “Ponte al día”, con un 10,3% el jueves 15; y “Entre nosotras”, que marcó un 10,2% el domingo 18.

En el terreno de los programas más seguidos, la final de Murgas Adultas de Santa Cruz de Tenerife fue este sábado lo más visto por los canarios. La emisión logró un 12,7% de cuota de pantalla y y sumó un total de 221.000 espectadores durante la emisión, con 50.000 espectadores de media, datos con los que lideró la noche del sábado.

La propuesta de contenidos en el mes de enero, con información, actualidad, entretenimiento, y divulgación, más las diferentes retransmisiones deportivas y la programación especial de Carnaval, convirtió a Televisión Canaria en la cadena más vista en las Islas en diferentes días del mes, como el domingo 4 de enero, sábado 24 o el sábado 31 de enero.

Con estos resultados, Televisión Canaria refuerza su conexión con la audiencia del Archipiélago y consolida su crecimiento en el inicio de 2026, confirmando su papel como referente audiovisual en Canarias y manteniéndose como una de las opciones preferidas por los espectadores.