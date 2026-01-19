Consulta el horario del UD Las Palmas vs Córdoba CF, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J23 de LaLiga Hypermotion 25-26

UD Las Palmas y Córdoba CF se enfrentan este sábado 24 de enero a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la jornada 23 de LaLiga Hypermotion 25-26.

UD Las Palmas vs Córdoba CF | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 4-1 en su visita al Racing Santander. El equipo de Luis García se encuentra en puestos de playoff. El equipo está firmando un buen inicio de temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Córdoba CF se encuentra en la décima posición de la tabla. El equipo que tiene 32 puntos busca mantenerse en la categoría e incluso poder optar por los puestos de playoff.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y Córdoba CF

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 3ª posición, con 38 puntos. Por su parte, el Córdoba ocupa la décima posición. El conjunto andaluz se encuentra con 32 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y Córdoba CF

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos Las Palmas ha ganado los dos últimos, han empatado otros dos y otro lo ganó el Córdoba. El equipo canario ha perdido el último partido de los últimos cinco, habiendo ganado los otros dos y empatado los otros dos. Por su parte, el equipo cordobés llega al encuentro perdido el último partido al igual que Las Palmas, pero habiendo ganado los tres partidos anteriores y empatado otro.

Minuto a minuto en directo de UD Las Palmas y Córdoba CF

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y Córdoba CF

Alineaciones de UD Las Palmas y Córdoba CF

