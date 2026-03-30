UD Yugo Socuéllamos vs CD Tenerife B | J30 Segunda Federación 25-26

UD Yugo Socuéllamos vs CD Tenerife B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 5 de abril. Partido correspondiente a la J30 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

UD Yugo Socuéllamos y CD Tenerife B se enfrentan este domingo 5 de abril, a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Estadio Paquito Giménez. Partido correspondiente a la jornada 30 de la Segunda Federación.

UD Yugo Socuéllamos vs CD Tenerife B | J30 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras perder por 1-3 en casa ante el Orihuela CF. El filial tinerfeño se encuentra en sexta posición.

Por su parte, el Yugo Socuéllamos se encuentra en puesto de descenso, con 27 puntos. Es decir, está en la decimosexta posición.

Posiciones en la clasificación de UD Yugo Socuéllamos y CD Tenerife B

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 6ª posición con 44 puntos. En cambio, el UD Yugo Socuéllamos ocupa la decimosexta posición. El conjunto manchego con 27 puntos se encuentra con 17 puntos menos que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Yugo Socuéllamos y CD Tenerife B

El CD Tenerife B y el Orihuela CF se han enfrentado solamente una vez y ganó el Yugo Socuéllamos. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado uno de ellos, habiendo empatado otro y perdido los otros tres. Por su parte, el equipo socuellamino llega habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos, empatado dos y perdido el otro.

Te puede interesar: