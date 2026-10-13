Pepe Álvarez defiende elevar el SMI hasta un mínimo de 1.306 euros brutos mensuales en 14 pagas, mientras el comité de expertos prepara una propuesta para garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes una subida de al menos el 7 % del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, una propuesta que comparte con CCOO. El incremento situaría el SMI en un mínimo de 1.306 euros brutos mensuales en 14 pagas.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez (i), y el secretario general de CCOO, Unai Sordo (d), este martes en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

Álvarez ha defendido esta actualización durante una rueda de prensa conjunta en la que ambos sindicatos han presentado la convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre. Las organizaciones sindicales apuestan así por un aumento que eleve los ingresos de los trabajadores que perciben el salario mínimo.

El Gobierno prepara la próxima subida

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha solicitado al comité de expertos que tenga preparada su propuesta de actualización del SMI para finales de octubre o principios de noviembre.

El objetivo del encargo pasa por garantizar que la subida del salario mínimo evite una pérdida de poder adquisitivo. La propuesta de los expertos servirá para orientar la decisión sobre el incremento que se aplicará en 2027.

El SMI se sitúa actualmente en 1.221 euros

El Gobierno aprobó para 2026 una subida del 3,1 %, que dejó el salario mínimo en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Una cifra que equivale a 17.094 euros brutos anuales.

Frente a esa cuantía, la propuesta de UGT y CCOO plantea elevar el SMI hasta, al menos, 1.306 euros mensuales. La cifra definitiva dependerá de la actualización que se apruebe para el próximo año.