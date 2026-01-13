Esta nueva herramienta hace uso de las llamadas tierras raras

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) publicó este martes la solicitud de patente de un material inorgánico luminiscente desarrollado en la Universidad de La Laguna (ULL), que se podrá aplicar como tinta de seguridad antifalsificaciones a partir de las llamadas tierras raras.

La ULL patenta una nueva tecnología para tintas de seguridad antifalsificación / Imagen cedida por la Policía Nacional

Este material inorgánico se podrá usar en la impresión de textiles, papelería, etiquetas inteligentes, señalética, circuitos impresos y papel moneda como los billetes de euro, entre otros usos, según informó el centro docente.

Por otro lado, el centro explicó también que la OEPM incluye un informe sobre el estado de la técnica donde se avala la «novedad y capacidad inventiva» en todas las reclamaciones presentadas y, por tanto, su patentabilidad.

Aplicación en distintos dispositivos

La patente, publicada el 19 de noviembre 2025, consta de un procedimiento para la obtención de un material inorgánico luminiscente con múltiples combinaciones de iones de tierras raras con diferentes fases micro y nanoestructuradas.

De esta manera, el material es capaz de generar un patrón de luminiscencia con emisión simultánea en el espectro infrarrojo cercano y en el visible que permite su aplicación en dispositivos de seguridad antifalsificaciones a modo de una “llave de luz”.

La invención se enmarca en el campo de las tecnologías de antifalsificación en el área de especialización relativa a la fotónica y la nanotecnología.

Este trabajo lo ha dirigido Jorge Méndez, catedrático de Física Aplicada del Departamento de Física de la ULL, junto a su equipo, entre los que figuran como autores de la patente el doctor Pablo Acosta y el doctorado Francisco Miguel Medina.

Esta tecnología se presentará, junto a otras de la Universidad de La Laguna, de la mano del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, en la Feria Science for industry (S4i) en Madrid los próximos días 28 y 29 enero bajo la categoría de prototipos.

Actualmente, se encuentra en proceso de constitución una empresa ‘spin-off’ basada en este descubrimiento bajo la dirección de los profesores Jorge Méndez y Pablo Acosta, con la financiación del Gobierno de Canarias y el soporte de la Oficina de Transferencia del Conocimiento de la Universidad de La Laguna.