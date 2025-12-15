La ULPGC investiga la gripe aviar a partir de un caso detectado en Chile, en el que una persona contrajo una variante idéntica a la identificada previamente en mamíferos

Investigación de la ULPGC sobre la transmisión de la gripe aviar

La revista Science publica una e-letter que recoge el trabajo del doctorando del Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la ULPGC, Mauricio Ulloa, dirigido por el catedrático Antonio Fernández y desarrollado junto a los profesores Giovanni di Guardo (Universidad de Teramo) y Víctor Neira (Universidad de Chile). El estudio confirma un caso en Chile en el que una persona con gripe aviar —virus A(H5N1)— contrajo una variante idéntica a la detectada anteriormente en mamíferos marinos del Pacífico Sur.

Aunque no hay evidencia de transmisión entre humanos, el caso resulta preocupante a los investigadores por cuanto acredita que el virus parece haberse transmitido de forma sostenida entre mamíferos marinos gracias a mutaciones que le han permitido adaptarse a estos anfitriones. Si ha podido pasar de mamíferos marinos a humanos, esto significa que el virus puede saltar de especie y, por tanto, es zoonótico, lo que incrementa su potencial pandémico.

Por tanto, los veterinarios reclaman abordar este problema desde el enfoque “One Health” (“Una sola salud”), un enfoque integral y unificador cuyo objetivo es equilibrar y optimizar la salud de las personas, los animales y los ecosistemas, dadas las estrechas interdependencias entre los tres ámbitos.

Síntomas de la gripe aviar

La gripe aviar cursa en apariencia como una gripe clásica, con tos, dificultad respiratoria, fiebre, malestar o dolor de garganta, entre otros síntomas, pero su gravedad depende del tipo de virus y del nivel de infección y en algunos casos puede requerir hospitalización e incluso ser letal.

Cabe recordar que el IUSA ha sido elegido como centro colaborador de la Red Mundial de Sanidad de Fauna Silvestre, configurándose como un nodo en el Atlántico y puerta sur de Europa. En este sentido, el profesor Antonio Fernández recuerda que “el IUSA de la ULPGC tiene como objetivo promover el enfoque One Health y se ha consolidado como un centro de referencia en la sanidad de animales marinos”.