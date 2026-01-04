En Directo Última actualización el 04-01 07:34

Maduro duerme recluido en Brooklyn El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir la presidencia del país.

Maduro es trasladado a una prisión federal tras su llegada a Nueva York, según medios El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado este sábado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde será recluido, tras llegar a Manhattan en helicóptero, informan medios locales. Fotograma del vídeo compartido por la cuenta Rapid Response 47 / Reuters El helicóptero despegó de un helipuerto en Manhattan rumbo al centro de detención después de que el líder venezolano fuera procesado en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), recogen The New York Times y la cadena CNN. Según la televisión, una caravana de vehículos policiales escoltó a Maduro desde el helipuerto hasta las instalaciones del centro penitenciario. Además, la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca publicó este sábado un video que parecía mostrar su arresto y traslado. «Arrestado y escoltado», afirmó en la red social X la cuenta Rapid Response 47 encima del video, en el que se ve a Maduro con una sudadera negra con capucha, caminando por un pasillo con una alfombra azul que lleva la inscripción «DEA NYD». En el video, Maduro parece desearle a alguien «Buenas noches, feliz Año Nuevo».

Colombia desplegará 30.000 soldados en la frontera con Venezuela para mantener seguridad El Gobierno de Colombia desplegará 30.000 soldados a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad luego de la operación militar de Estados Unidos en ese país que acabó con la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York. El anuncio lo hizo la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, en una rueda de prensa que dio en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander (este), tras la instalación de un puesto de mando unificado para atender la situación fronteriza.

El TSJ de Venezuela ordena que Delcy Rodríguez asuma la presidencia de Venezuela El Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, asuma en condición de Presidenta encargada todas las atribuciones inherentes al cargo de Jefa de Estado, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación ante la ausencia forzosa de Nicolás Maduro. La decisión se fundamenta en la interpretación de los artículos 234 y 239 de la Constitución, que atribuyen al Vicepresidente Ejecutivo la suplencia en casos de faltas temporales del Presidente.

El avión que transporta a Maduro llega a la base de Stewart, en Nueva York El avión que transporta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llegado en la tarde de este sábado a la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart, en Nueva York, según han informado varios medios estadounidenses citando fuentes autorizadas. Maduro y su esposa, Cilia Flores, han bajado del avión escoltados por más de una docena de agentes y ahora serán trasladados en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York. Un avión que transporta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, avanza por la pista a su llegada, antes de su comparecencia programada ante el tribunal federal de Manhattan, en la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart en Newburgh, Nueva York, EE. UU., el 3 de enero de 2026. REUTERS/Mike Segar En concreto, se especula con que Maduro quedará retenido en el Centro de Detención Metropolitana con vistas a su primera comparecencia ante el Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, donde se han presentado los cargos por conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de «fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada». En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína. También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

Rusia condena «la agresión de EEUU» a Venezuela bajo pretextos «insostenibles» El Gobierno de Rusia ha condenado los ataques aéreos efectuados esta madrugada contra Venezuela como un acto de «agresión armada» bajo «pretextos insostenibles» sin abordar todavía directamente la «captura» del presidente Nicolás Maduro y de su mujer, la primera dama Cilia Flores, que ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump. «Esta mañana, Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable. Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles», ha lamentado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado. «La hostilidad ideológica ha triunfado sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones de confianza y previsibilidad», ha indicado.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes tras la incursión militar en Venezuela El Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una reunión para este lunes 5 de enero tras incursión militar que Estados Unidos ha perpetrado en Venezuela y la posterior captura de su presidente Nicolás Maduro, que ya ha sido trasladado a una base militar en Nueva York junto a su mujer para ser juzgado por cargos de conspiración narco-terrorista. Caracas ya había solicitado formalmente la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad para abordar la «agresión criminal» de Estados Unidos. Otros países como Irán y Colombia también habían pedido la celebración esta reunión.

Petro instala Puesto de Mando Unificado en Cúcuta para coordinar la situación en la frontera con Venezuela El Ejecutivo colombiano ha anunciado la instalación del Puesto de Mando Unificado en el municipio de Cúcuta para gestionar desde allí la situación en la frontera con Venezuela, tras la incursión militar de Estados Unidos en suelo venezolano, que ha permitido la captura del presidente Nicolás Maduro, en Caracas, su capital. Instalado el Puesto Unificado de Mando (PMU), en Cúcuta, Colombia / Presidencia de Colombia

OEA urge «prevenir una mayor escalada» en Venezuela La Organización de los Estados Americanos (OEA) urgió este sábado a Estados Unidos y Venezuela a «prevenir una mayor escalada» y respaldar una salida pacífica, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York para comparecer ante la justicia. En un comunicado, la OEA pidió también que exista un camino a seguir en Venezuela, que «sustente una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo». La organización, presidida por el surinamés, Albert Ramdin, agregó que los actores venezolanos deben «actuar con unidad de propósito y a desempeñar un papel constructivo en la salvaguarda de la paz, el estado de derecho y la convivencia democrática». La reacción de la OEA llegó minutos después de que Maduro aterrizara en un aeropuerto al norte de la ciudad de Nueva York en un avión del Buró Federal de Investigaciones (FBI), donde rodeado de decenas de agentes federales será trasladado a una prisión metropolitana.

El Consejo de Seguridad de la ONU abordará el lunes la operación de EE.UU. en Venezuela El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el próximo lunes tras el ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela este sábado y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores. Colombia impulsó la convocatoria de la reunión, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La presidencia rotatoria del Consejo, que este mes de enero corresponde a Somalia, aprobó la convocatoria. La reunión, catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, se llevará a cabo el lunes a las 10:00 (15:00 GMT), según el programa oficial de reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Trump ha publicado fotos y textos sobre Maduro Durante toda la jornada Donald Trump ha estado publicando en su red Truth Social todo tipo de fotos y textos sobre Maduro y el ataque militar a Venezuela.

Venezolanos residentes de medio mundo se han movilizado Venezolanos residentes de medio mundo se han movilizado este sábado, ya sea para celebrar o condenar el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro.

La captura de un presidente, un escenario que no contempla la Constitución venezolana Muerte, destitución y abandono de cargo son algunas de las causales de falta absoluta de la Presidencia que prevé la Constitución de Venezuela, pero no el ataque ejecutado durante la madrugada de este sábado por Estados Unidos que desembocó en la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, lo que ha abierto un nuevo capítulo de incertidumbre en el país suramericano. El artículo 233 de la Constitución establece seis causales de «falta absoluta» de un presidente: muerte, renuncia, destitución -decretada por el Tribunal Supremo de Justicia-, incapacidad física o mental, la revocación popular de su mandato -mediante un referéndum- o el abandono del cargo. En ninguno de los casos contempla una situación como la ocurrida desde esta madrugada en el país suramericano, por lo que el escenario de una hipotética sucesión sería incierto.

Centenares de vuelos cancelados en el Caribe por el ataque de EE.UU. contra Venezuela Las principales aerolíneas estadounidenses se vieron obligadas a cancelar este sábado centenares de vuelos en el Caribe por el ataque de las fuerzas armadas estadounidenses en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. A primera hora de la tarde, el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, confirmó en un mensaje en las redes sociales que las autoridades aeronáuticas estadounidenses habían establecido restricciones al espacio aéreo en el Caribe y en Venezuela «para asegurar la seguridad» de los vuelos. «Cuando sea apropiado, estas restricciones aéreas serán levantadas«, añadió Duffy, tras reconocer los trastornos causados a los pasajeros.

Maduro fue acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York Nicolás Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas. La imputación fue hecha pública por el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa abierta en 2020. La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Maduro como líder del Cartel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y «utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos». Así, se espera que el siguiente paso en su caso se lleve a cabo durante los próximos días ante el juez en Manhattan.

Maduro desciende esposado del avión militar tras aterrizar en Nueva York El presidente venezolano, Nicolás Maduro, descendió este sábado esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña. El mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte de Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de 2 grados centígrados bajo cero. Se espera que Maduro sea ahora trasladado en helicóptero al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según medios locales.

Aterriza en Nueva York el avión que transporta a Nicolás Maduro El avión Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde Guantánamo aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca, junto a su esposa Cilia Flores, en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo, tras haber sido capturados esta madrugada por fuerzas estadounidenses en Caracas.

La CIA utilizó una fuente interna para vigilar a Maduro antes de su captura Miembros del Gobierno Venezolano habrían ayudado a vigilar la ubicación del mandatario, Nicolas Maduro, de acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) citada por el New York Times. La CIA, indicaron las fuentes, produjo la información de inteligencia que condujo a la detención de Maduro mediante la vigilancia de sus movimientos y su patrón de vida, adelantó el New York Times. Los agentes en Venezuela, trabajando clandestinamente desde agosto de 2025, recopilaron datos clave que permitieron planificar la operación de forma precisa. No se ha aclarado cómo se reclutó a la fuente venezolana que facilitó la ubicación de Maduro. Sin embargo, exfuncionarios señalaron que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por información que condujera a su captura pudo haber contribuido a obtener la cooperación necesaria. Aunque la CIA tuvo un papel central en la obtención de inteligencia y la planificación de la misión, la operación fue ejecutada por fuerzas de operaciones especiales del Ejército estadounidense bajo autoridad de aplicación de la ley, y no como una misión directa de la agencia. Funcionarios consultados por medios estadounidenses describieron la operación como producto de «meses de meticulosa planificación» y destacaron que Maduro estuvo «intervenido» desde el inicio del operativo.

El canciller alemán acusa a Maduro de llevar a Venezuela a la «ruina» El canciller alemán, Friedrich Merz, ha señalado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por llevar al país «a la ruina» coincidiendo con la captura de Maduro en una operación militar estadounidense. «Maduro tenía un papel problemático en la región, con sus alianzas lamentables por todo el mundo e implicando a Venezuela en el tráfico de droga», ha afirmado Merz en declaraciones recogidas por la televisión pública alemana ARD. Merz ha recordado que Alemania, «como muchos otros países», no reconocieron las elecciones presidenciales de 2024 en las que fue reelegido Maduro según los resultados oficiales. «Las últimas elecciones fueron un fraude», ha señalado. En cuanto al ataque estadounidense, Merz ha evitado pronunciarse claramente y ha apuntado que «la clasificación legal de la intervención estadounidense es compleja». «Estámos dándonos un tiempo con eso», ha afirmado antes de subrayar que los principios del derecho internacional deben regir las relaciones entre estados. «Ahora, hay que evitar la inestabilidad política en Venezuela. Es esencial garantizar una transición ordenada hacia un gobierno legitimado con unas elecciones», ha planteado.

Trump se burla de las declaraciones pasadas de Maduro en las que le desafiaba a capturarle El presidente Donald Trump publicó este sábado un vídeo en su red social Truth Social en el que se burla de declaraciones pasadas de Nicolás Maduro en las que desafiaba a EE.UU. a capturarle. El vídeo, de 40 segundos, se inicia con Maduro en una intervención sin fecha, en la que, con tono desafiante, afirma: «¡Venga por mí! Aquí los espero, en Miraflores. ¡No se tarde en llegar, cobarde!». La intervención de Maduro es seguida de imágenes de un águila americana, el símbolo nacional de Estados Unidos, y vídeos tomados de las redes sociales del bombardeo de instalaciones militares en Venezuela que las fuerzas armadas estadounidenses realizaron durante la captura de Maduro.

Trump matiza que no habrá presencia militar de EEUU en Venezuela si Delcy Rodríguez «hace lo que queremos» El presidente estadounidense, Donald Trump, ha matizado que no habrá presencia militar estadounidense en Venezuela si la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez «hace lo que queremos». Trump ha concedido una entrevista a ‘The New York Post’ en la que ha sido interrogado por su anuncio de que «se haría cargo» de Venezuela tras la captura del presidente estadounidense Nicolás Maduro y concretamente por si habría militares estadounidenses en Venezuela para ayudar a gobernar el país. «No, si la vicepresidenta de Maduro… Si la vicepresidenta hace lo que queremos no tendremos que hacer eso», ha explicado Trump, aunque ha subrayado que «estamos preparados» a enviar militares. «Ya sabes. Tenemos una segunda oleada que es mucho más grande que la primera», ha adelantado. Trump ha destacado que «hemos hablado con ella muchas veces y ella lo comprende». El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Óscar Arias lamenta que Trump no legitime a González y Machado para liderar Venezuela El Premio Nobel de la Paz 1987 y expresidente de Costa Rica Óscar Arias, lamentó este sábado que el presidente estadounidense, Donald Trump, no haya legitimado a Edmundo González y María Corina Machado para liderar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. «Después de escuchar la conferencia de prensa del presidente Donald Trump lamento que, en vez de legitimar y empoderar a las autoridades legítimamente electas, el gobierno de los Estados Unidos pretenda administrar a Venezuela y sustituir a sus verdaderos gobernantes, quienes gozan de un demostrado apoyo popular: Edmundo González Urrutia y María Corina Machado», expresó Arias en un comentario en sus redes sociales. El Nobel de la Paz también calificó como «inaceptable» que «el gobierno de Washington pretenda robarse el petróleo de los venezolanos, quienes deben ser los únicos custodios de sus recursos naturales y de su futuro político».

Vicepresidenta espera respaldo del Supremo para ejecutar decreto de conmoción en Venezuela La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la activación del Consejo de Defensa de la Nación, que ella encabeza, y que envió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el decreto de estado de conmoción exterior para que «en las próximas horas» declare su constitucionalidad y entre en vigor. «Suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional», declaró en una reunión del Consejo de Defensa, con ministros y jefes militares, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Rodríguez subrayó que este decreto fue suscrito por el mandatario Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses durante la madrugada de este sábado en medio de un ataque en Caracas y otros estados del país.

Piden la comparecencia urgente de Albares para explicar la posición del gobierno ante el ataque a Venezuela El socio de gobierno, Sumar, y ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís, solicitan que Albares comparezca en el Congreso por el ataque a Venezuela. Sumar, miembro del Gobierno de coalición, y los socios de investidura ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís han solicitado la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares en el Congreso para explicar la posición del Ejecutivo ante «el grave ataque de EEUU a Venezuela».

Maduro llegará hoy a Nueva York y será trasladado a una prisión federal, según CNN El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegará este sábado a Nueva York, donde será trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN. Según la televisión, que cita fuentes propias, Maduro comparecerá por pronto el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan. Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el pasado sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas. Este sábado se hizo pública una «imputación sustitutiva» ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa abierta en 2020. La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Maduro como líder del Cartel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y «utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos». El documento mantiene los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas y artefactos destructivos, amplía la descripción de las «actividades ilícitas» e incorpora nuevos imputados, como la esposa de Maduro y uno de sus hijos, con penas que podrían derivar en largas condenas de prisión.

Concentración a favor de Maduro ante el Consulado de Venezuela en Tenerife Partidarios del régimen chavista y opositores coincidieron en una concentración ante el Consulado de Venezuela en Tenerife, que se disolvió sin incidencias ante una importante presencia policial. Más información: https://rtvc.es/opositores-a-maduro-celebran-en-tenerife-su-detencion-y-la-libertad-del-pais-3-de-enero-2025/

Trump advierte a Petro de que debe «cuidarse el trasero» tras la captura de Maduro El presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado una advertencia al presidente colombiano, Gustavo Petro, al que emplazó a «cuidarse el trasero» tras la incursión militar en la que ha sido capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas. Petro «tiene laboratorios de cocaína, tiene fábricas donde produce cocaína». «La están enviando a Estados Unidos, así que sí. Tiene que cuidarse el trasero», ha afirmado Trump al ser preguntado en rueda de prensa sobre Petro. El propio Petro ha asegurado en su cuenta en X que «no estoy preocupado para nada» en respuesta a una publicación de un periodista en el que destacaba la detención del líder del «cártel de los soles», la supuesta organización corrupta e implicada en el narcotráfico que estaría dirigiendo Maduro. El pasado mes de diciembre Trump ya advirtió de que Petro de será «el siguiente» tras Maduro.

Opositores a Maduro celebran en Tenerife su detención y «la libertad» del país Unas 200 personas, la mayoría residentes venezolanos en Canarias, se han concentrado este sábado en Santa Cruz de Tenerife para celebrar la detención del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y lo que consideran «la libertad» para su país. Más información: https://rtvc.es/opositores-a-maduro-celebran-en-tenerife-su-detencion-y-la-libertad-del-pais-3-de-enero-2025/

Delcy Rodríguez espera el respaldo del Supremo para ejecutar el Decreto de Conmoción Exterior en Venezuela La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes la activación del Consejo de Defensa de la Nación, que ella encabeza, y que envió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el decreto de estado de conmoción exterior para que «en las próximas horas» declare su constitucionalidad y entre en vigor. El pasado 29 de septiembre, Rodríguez anunció en un encuentro con el cuerpo de diplomático en Caracas que el mandatario, Nicolás Maduro, firmó el Decreto de Conmoción Exterior, un documento que otorgaría «facultades especiales» ante lo que denunció como «amenazas» de EEUU. Sin embargo, el texto del documento no se ha hecho público.

México trabaja en una respuesta unida de América Latina tras ataque de EE.UU. a Venezuela La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que mandatarios de otros países han contactado a su Gobierno tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y anticipó que preparan un pronunciamiento regional conjunto, sin precisar qué naciones participarían. “Otros presidentes han estado buscándonos y ya pues más tarde o mañana veremos un posicionamiento adicional. Es muy importante para América Latina mantenernos juntos”, señaló Sheinbaum cuestionada por medios en su visita en el central estado de Tlaxcala, a la vez que descartó, “por lo pronto”, una llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump. La mandataria añadió que el marco multilateral debe prevalecer y citó la Carta de las Naciones Unidas al reiterar que “condenamos esta intervención en Venezuela”.

Cuba reclama a Estados Unidos la «inmediata liberación» de Maduro El Gobierno cubano reclamó este sábado la «inmediata liberación” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, mientras responsabilizó a Estados Unidos “por las muertes y el daño humano y material ya causado, y que pueda resultar de la agresión”. “Las consecuencias de este acto irresponsable están por verse”, según la declaración emitida por La Habana en referencia al ataque de Washington a Caracas.

Trump dice que no desplegará tropas en Venezuela si Delcy Rodríguez «hace lo que queremos» El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país «si la vicepresidenta de Maduro (Delcy Rodríguez) hace lo que queremos». En una entrevista con el tabloide New York Post, Trump afirmó que EEUU no tendrá que desplegar soldados en suelo venezolano si Rodríguez, que en estos momentos está a cargo del Gobierno venezolano, «hace lo que queremos».

Portugal «reconoce» el papel de EE. UU. en la promoción de transición estable en Venezuela El Gobierno de centroderecha de Portugal afirmó este sábado que «toma nota» de las «garantías» dadas por el presidente Donald Trump tras la intervención estadounidense en Venezuela y aseguró que «reconoce» el papel de Estados Unidos «en la promoción de una transición estable, pacífica, democrática e inclusiva» en el país caribeño. El primer ministro portugués, el conservador Luís Montenegro, dio a conocer su postura en una publicación en la red social X, tras el anuncio de la detención del hasta ahora jefe del Estado venezolano, capturado junto a su esposa por las fuerzas de Estados Unidos con la intención declarada de juzgarlo por narcotráfico.

Cientos de personas se reúnen en Tenerife a favor de la intervención de Trump en Venezuela

Delcy Rodríguez asegura que Nicolás Maduro es el único presidente del país La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que el único presidente del país suramericano es Nicolás Maduro, que fue capturado por fuerzas militares de Estados Unidos tras un ataque ejecutado esta madrugada en Caracas y otras zonas de la nación petrolera. «Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela», reiteró Rodríguez en una alocución transmitida por radio y televisión.

El alcalde de Nueva York tilda de «acto de guerra» la captura de Maduro El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tildó este sábado de «acto de guerra» y «violación del derecho federal e internacional» la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que anunció esta madrugada Estados Unidos. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Mamdani advirtió de que esta «operación unilateral para cambiar el régimen venezolano» no solo afecta a terceros países, sino que también tiene repercusiones directas en la ciudad.

Macron quiere que González Urrutia, «presidente electo», lidere la transición El presidente francés, Emmanuel Macron, se felicitó este sábado de la caída de «la dictadura de Nicolás Maduro», capturado en una operación militar de Estados Unidos, y quiere que Edmundo González Urrutia, al que considera presidente «electo» desde los comicios de 2024, lidere una transición.

Trump no notificó al Congreso el ataque a Venezuela porque «tiene tendencia a filtrar» El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró este sábado que no notificó con antelación al Congreso la operación relámpago para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, porque el Legislativo «tiene tendencia a filtrar» información importante. «El Congreso tiene tendencia a filtrar información. No sería bueno que filtraran información, creo que el resultado (del operativo en Caracas) habría sido muy diferente», dijo Trump en una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago (Florida) sobre la operación, bautizada como ‘Resolución Absoluta’.

Netanyahu felicita a Trump «por su valiente liderazgo» en operación militar en Venezuela El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «por su valiente e histórico liderazgo en nombre de la libertad y la justicia» tras la operación militar estadounidense lanzada esta madrugada en Venezuela. «Felicitaciones, presidente por su valiente y histórico liderazgo en nombre de la libertad y la justicia. Saludo su decidida determinación y la brillante acción de sus valientes soldados», escribió en su cuenta de X. Netanyahu felicita a Trump «por su valiente liderazgo» en operación militar en Venezuela

Sánchez no apoya la intervención de Trump en Venezuela «España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo. Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada.», ha dicho en su cuenta de X. Sánchez no apoya la intervención de Trump en Venezuela

Trump dice que EEUU «se hará cargo» de Venezuela, pone en duda a Corina y habla sobre Delcy El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que su país se «hará cargo» de la situación en Venezuela hasta se decida por un sustituto aceptable del presidente Nicolás Maduro, capturado esta pasada madrugada junto a su mujer tras un asalto estadounidense a su «fortaleza en el corazón de Caracas» en medio de bombardeos de EEUU contra la capital y alrededores. Las petroleras estadounidenses se harán cargo de la «reconstrucción de la infraestructura» venezolana El presidente de EEUU expresa dudas sobre Machado porque «no cuenta con el respaldo del país» y habla por el momento de una gestión interna De hecho, el presidente de Estados Unidos ni siquiera ha repudiado explícitamente la figura de la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. «La eligió Maduro, pero ya veremos», ha manifestado. El presidente de EEUU ha recordado que Rodríguez ha mantenido conversaciones con Rubio durante las infructuosas negociaciones previas con Maduro y ha asegurado que la vicepresidenta venezolana exhibió una buena disposición a pesar de ser la ‘número dos’ de Maduro.

La gobernadora de Nueva York califica la captura de Maduro de «flagrante abuso de poder» La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó este sábado de «flagrante abuso de poder» la operación del presidente estadounidense, Donald Trump, para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela y destacó que actuó «sin la aprobación del Congreso». En un mensaje en su cuenta de X, Hochul, del Partido Demócrata, subrayó que «Nueva York da cobijo a una vibrante comunidad venezolana» y aseguró que se mantiene «al lado de las familias, tanto en el estado como en el extranjero, que esperan un futuro más estable». La gobernadora de Nueva York califica la captura de Maduro de «flagrante abuso de poder»

Rubio, tras la caída de Maduro: «Si estuviera en La Habana estaría preocupado» El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este sábado, tras la operación que depuso a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, que si «estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco». Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la isla caribeña es un «caso muy similar» y que su objetivo es ayudar al pueblo cubano frente al castrismo.

Varias organizaciones de EEUU convocan manifestaciones contra la guerra en Venezuela Varias organizaciones estadounidenses han anunciado la convocatoria de manifestaciones contra la intervención militar estadounidense en Venezuela en varias ciudades del país. «¡Tenemos que tomar las calles y decir no a otra guerra sin fin! La gente de este país no quiere otra guerra. Una guerra de Estados Unidos causaría muerte y destrucción en Venezuela», ha señalado la Coalición Answer, uno de los grupos convocantes que ha llamado a un día de acción para este mismo sábado.

China condena el ataque de EEUU a Venezuela El embajador de la República Popular de China en Colombia asegura que «China está profundamente consternada por el flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un país soberano y su ataque al presidente de un país, y lo condena enérgicamente.» Declaraciones en la cuenta de X del embajador de China en Colombia sobre la condena del país asiático al ataque de EEUU a Venezuela

Argentina celebra la detención de Maduro Comunicado en X de Argentina sobre el ataque de Trump a Venezuela

Trump habla sobre el apoyo que quiere prestar a Cuba igual que a Venezuela

Presidente de Costa Rica celebra la detención de Maduro, que debe pagar por sus crímenes El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, celebró este sábado la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación militar de Estados Unidos y afirmó que nunca fue un mandatario legítimo y debe pagar por sus crímenes. «Mi gobierno declaró desde el principio que Nicolás Maduro cometió fraude electoral. Por ello, nunca fue un presidente legítimo y ahora debe responder por sus crímenes«, expresó Chaves en un audio distribuido a los medios de comunicación.

María Corina Machado «Llegó la hora de la libertad» La analista política, María Corina Machado ha reiterado que, «Nicolás Maduro desde hoy se enfrente a la justicia internacional, por lo crímenes atroces contra los venezolanos de otras naciones».

Venezuela solicita formalmente la convocatoria de urgencia del Consejo de Seguridad tras el ataque de EEUU El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha informado de que la misión de Venezuela ante la ONU ha solicitado formalmente la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la «agresión criminal» de Estados Unidos. «La República Bolivariana de Venezuela, solicita (…) tenga a bien convocar de manera urgente una reunión de emergencia en la que se discutan los actos de agresión perpetrados por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela«, ha planteado el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Reinaldo Moncada Acosta, en la misiva oficial. Imagen del Consejo de Seguridad de la ONU.

EE.UU. bautizó la misión para capturar a Maduro como operación Resolución Absoluta El presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, dijo este sábado que la misión para capturar este sábado en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, se bautizó como operación Resolución Absoluta y que fue «la culminación de meses de planificación y ensayos»

Venezolanos cantan y bailan en el centro de Madrid para celebrar la «caída» de Maduro Una gran multitud de venezolanos se congregó espontáneamente este sábado en la Puerta del Sol, en pleno centro de la ciudad de Madrid, para celebrar, cantando y bailando, la «caída» de Nicolás Maduro, que ha sido capturado por Estados Unidos y será juzgado por un tribunal federal del país gobernado por Donald Trump. «Va a enfrentar la justicia que (Maduro) le ha negado a miles de venezolanos», dijo en declaraciones a EFE Omar, un joven venezolano que salió hace 8 años de su país natal, cuando tenía 14 años, y ha vivido desde entonces «en cuatro países», siendo España el cuarto de ellos.

Trump: «El dictador Maduro finalmente ha sido derrocado en Venezuela, el pueblo es libre» El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado que «el dictador y terrorista» Nicolás Maduro «finalmente ha sido derrocado en Venezuela» y celebró que el pueblo de ese país suramericano «será libre» tras la captura del presidente venezolano por fuerzas estadounidenses.

Trump anuncia que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado, tras la captura de Nicolás Maduro, que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición «segura» y «apropiada». «Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años», dijo durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).

Donald Trump hace referencia a la situación de Nicolás Maduro Trump ha indicado que «Maduro se encuentra en una embarcación de camino a Nueva York, donde se tomará una decisión, por parte del tribunal estadounidense». «Es algo triste, que algo así tenga que suceder tras muchos años, pues Maduro se perpetuó en el poder», reiteró Trump.

Venezolanos festejan en Lima la detención de Maduro por EE.UU: «Libertad, libertad» Decenas de venezolanos residentes en Perú se congregaron este sábado en los exteriores de la embajada de su país en Lima para celebrar la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ocurrida en las últimas horas, a casi un año y medio de su controvertida reelección para un tercer mandato.

Trump afirma que la captura de Maduro se realizó en una «fortaleza militar» en Caracas El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este sábado en una rueda de prensa que la operación para apresar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, se produjo en «una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas«.

Estonia pide contención y pasos seguros hacia la democracia en Venezuela El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, pidió este sábado contención y pasos para asegurar una transición democrática en Venezuela tras la operación militar estadounidense contra el país sudamericano. Según recogió la radiotelevisión pública estonia ‘ERR’, Tsahkna hizo un «llamamiento a todos para que se abstengan de agravar aún más la situación y adopten medidas para garantizar una transición democrática que tenga en cuenta los intereses del pueblo venezolano«

Primeras palabras de Trump tras el ataque a Venezuela Trump ha definido como «operación extraordinaria» la llevada a cabo este sábado, en Venezuela. Ha afirmado que se trata de «una operación nunca antes llevada realizada en el mundo».

Canadá pide el respeto a la ley internacional pero evita criticar las acciones de EE.UU. Canadá solicitó este sábado el respeto a «la ley internacional» pero evitó condenar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Celia Flores. Horas después de la acción estadounidense, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que señaló que Ottawa «solicita a todas las partes que respeten la ley internacional y reafirma su apoyo al pueblo de Venezuela y su deseo de vivir en una sociedad pacífica y democrática».

Guatemala alerta a sus ciudadanos en Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos El Gobierno de Guatemala emitió este sábado una alerta para sus ciudadanos residentes en Venezuela, instándoles a tomar precauciones tras la operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura de su mandatario, Nicolás Maduro, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex). La Cancillería guatemalteca detalló que tiene constancia de 26 connacionales radicados en territorio venezolano, quienes, según los reportes oficiales, se encuentran en buen estado.

Trump publica una foto de Maduro esposado y con los ojos tapados a bordo de buque de EEUU El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este sábado una foto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, esposado y con los ojos y oídos tapados a bordo de un buque militar estadounidense en el Caribe, tras su captura por fuerzas del país norteamericano. Una publicación del presidente estadounidense Donald Trump a través de Truth Social muestra una imagen del presidente venezolano Nicolás Maduro, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que Estados Unidos atacó a Venezuela y lo capturó, en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026. Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Largas colas en los supermercados de Venezuela, en busca de productos básicos La gente hace fila para comprar comida en Venezuela, tras el ataque de Trump. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria La gente hace fila para comprar comida en un supermercado de Venezuela. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria La gente hace fila para comprar comida en un supermercado, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Estados Unidos atacó a Venezuela y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

La oposición de Nicaragua celebra la captura de Maduro y la «llena de esperanza» La oposición de Nicaragua celebró este sábado la acción militar de Estados Unidos en Venezuela que supuso la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, un anuncio que, aseguraron, les «llena de esperanza», mientras el Gobierno nicaragüense aliado de Caracas, que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, no se ha pronunciado. Las organizaciones opositoras Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) y Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia emitieron sendos comunicados en los que mostraron su deseo en que lo ocurrido en Venezuela derive en acciones futuras en Nicaragua.

Juristas denuncian una «violación flagrante» del Derecho internacional por EE.UU. Especialistas universitarias denunciaron este sábado que el ataque militar de EE.UU. contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro constituyen una «violación flagrante» del Derecho Internacional. En concreto, la acción norteamericana contraviene de manera «descarada» la norma que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y obliga a los Estados a buscar, por medio de arreglos pacíficos, la solución de las controversias bilaterales, precisó en declaraciones a EFE la profesora de Derecho Internacional Joana Abrisketa, de la universidad española de Deusto.

Kiev dice que Venezuela debe poder tener «vida normal, seguridad, prosperidad y dignidad» El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, reivindicó que los venezolanos deben poder tener «una vida normal, seguridad, prosperidad y dignidad humana» en su reacción a la operación militar estadounidense contra Venezuela de este sábado. «Ucrania ha defendido de forma consistente el derecho de las naciones a vivir libremente, libre de dictadura, opresión y de violaciones de derechos humanos. El régimen de (Nicolás) Maduro ha violado todos esos principios», escribió Sibiga en su cuenta de X, antes de reclamar normalidad para los venezolanos.

Recopilación de la vida política de Maduro Maduro inició su carrera como sindicalista representando a trabajadores de Caracas. Ya en 2012 fue propuesto como presidente de la República de Venezuela y el 8 de marzo de 2013 tomó la presidencia del país.

Radio Televisión Canaria sigue de cerca la situación de Venezuela, tras el ataque de Trump Seguimiento de RTVC, sobre la situación en Venezuela. RTVC sigue la situación de Venezuela, tras el ataque de Trump Radio Televisión Canaria sigue desde primera hora de este sábado y muy de cerca, con conexiones en directo desde Caracas y diversos avances informativos, todo lo que está sucediendo en Venezuela, tras el ataque durante la madrugada de Trump, al país.

Petro afirma que no está «preocupado» por lo que Maduro pueda contar de él en EE.UU. El presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó este sábado que no está preocupado por lo que Nicolás Maduro pueda contar de él a las autoridades de Estados Unidos tras haber sido detenido junto a su esposa, Cilia Flores, en los ataques de Washington a Caracas y otras ciudades de ese país. «No estoy preocupado para nada», escribió Petro en X, donde respondió un mensaje del periodista Hassan Nassar, que manifestó que el mandatario colombiano «debe estar muy preocupado con lo que puede contar el jefe del Cartel de los Soles» en Estados Unidos.

EEUU acusa a Maduro y a su mujer de «participar en una cultura» de narcocorrupción y terrorismo El Departamento de Justica de EEUU ha publicado este sábado en su integridad el pliego de cargos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ahora bajo custodia estadounidense, de «participar, perpetuar y proteger una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen a través del narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes«. En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El presidente de Guatemala pide cesar las acciones militares de EEUU contra Venezuela El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha hecho este sábado un llamamiento al cese de las acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela en respuesta al ataque estadounidense en el que ha sido detenido el presidente venezolano, Nicolás Maduro. «Ante los hechos en Venezuela, hacemos un llamado a cesar cualquier acción militar unilateral, y respetar los principios de la Carta de la Organización de Naciones Unidas», ha publicado Arévalo en su cuenta en X. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Israel elogia operación militar de Trump y celebra el fin de «la tiranía ilegal de Maduro» El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, elogió la operación militar dirigida por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la madrugada de este sábado en Venezuela y celebró la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y el fin de su «tiranía ilegal». «Israel elogia la operación de Estados Unidos, liderada por el presidente Trump, quien actuó como líder del mundo libre. En este momento histórico, Israel se solidariza con el pueblo venezolano, amante de la libertad, que ha sufrido bajo la tiranía ilegal de Maduro», escribió en un mensaje en su cuenta de X.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez está en Caracas, según The New York Times La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontraría de momento en Caracas, según informó este sábado The New York Times, en medio de la especulación sobre el paradero de la dirigente, siguiente en la línea de sucesión presidencial tras la captura del actual gobernante, Nicolás Maduro, por Estados Unidos. De acuerdo con tres personas cercanas a la vicepresidenta, citadas por este medio, Rodríguez se mantiene a resguardo en la capital venezolana tras la operación relámpago de las fuerzas estadounidenses para sacar del país a Maduro y su esposa, Cilia Flores.

María Corina Machado «Llegó la hora de la que Soberanía Popular y Nacional rijan en nuestro país» Informa. Samuel López. La analista política, María Corina Machado, ha publicado a través de su cuenta de X, un comunicado en el que ha expresado que los venezolanos «hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando».

Dirigentes opositores argentinos rechazan ataque de Estados Unidos contra Venezuela Dirigentes opositores en Argentina expresaron este sábado su rechazo al ataque lanzado por Estados Unidos contra Venezuela, que incluyó la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y consideraron que se trata de una violación del derecho internacional. «Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente«, expresó a través de X el peronista Axel Kicillof, referente opositor y gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Expresidenta de Bolivia: el «fin de la tiranía» en Venezuela va por un «camino imparable» La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez sostuvo este sábado que el «fin de la tiranía narcoterrorista» continúa por un «camino imparable», tras el ataque aéreo de Estados Unidos y el anuncio de la detención del líder venezolano, Nicolás Maduro. En una publicación en sus redes sociales, Áñez (2019-2020) señaló que el «inicio de la liberación de Venezuela comenzó el 28 de julio» del año pasado, «con la elección por voto popular» del opositor Edmundo González Urrutia y «la conducción de la líder y heroína de la libertad» María Corina Machado.

Francia critica el ataque de EEUU sobre Venezuela aunque cuestiona a Maduro El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha criticado el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela de esta pasada madrugada aunque también ha cuestionado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, ahora capturado por fuerzas estadounidenses, por «arrebatarle el poder al pueblo». «La operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro viola el principio de no uso de la fuerza que sustenta el derecho internacional. Francia reitera que ninguna solución política duradera puede imponerse desde el exterior y que solo los pueblos soberanos deciden su futuro», ha afirmado Barrot en un mensaje publicado en su cuenta en X. Bandera de Francia.

Trump afirma que analizará una posible presidencia de Machado en Venezuela El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que tendría que «analizar» si respalda a la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado como líder de una transición en Venezuela tras la captura del actual mandatario del país suramericano, Nicolás Maduro. Preguntado en una entrevista con la cadena FoxNews sobre si apoyaría a Machado para que asuma el poder en Venezuela después de que fuerzas especiales estadounidenses sacaran a Maduro y su esposa, Cilia Flores, de Caracas, Trump respondió: «Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo».

La comunidad internacional reacciona a los sucedido en Venezuela Tanto los países aliados con Estados Unidos, como aquellos que respaldan el Chavismo han lanzado mensajes de tranquilidad y condena durante este sábado, tras el ataque de Trump.

Supremo de Venezuela repudia el ataque de EE.UU. y exige fe de vida de Maduro y su esposa El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por jueces afines al chavismo, repudió este sábado el ataque de Estados Unidos en varias partes del país suramericano, al tiempo que exigió una prueba de vida del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por fuerzas estadounidenses, según confirmó Donald Trump. A través de un comunicado, leído por su presidenta, la chavista Caryslia Rodríguez, el Supremo afirmó que el ataque de Estados Unidos en Caracas y en tres estados cercanos constituye «una flagrante violación» a la Constitución de Venezuela, así como a las leyes y al derecho internacional, especialmente -subrayó- a la Carta de Naciones Unidas.

Guterres describe la operación de EEUU contra Maduro como «un precedente peligroso» El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado la operación militar ejecutada esta madrugada por Estados Unidos contra Venezuela como un «precedente peligroso». Además, ha denunciado el ataque aéreo contra Caracas y alrededores, así como la captura del presidente Nicolás Maduro y su mujer como una violación del derecho Internacional. Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores.

China declara su «conmoción» ante el ataque de EEUU a Venezuela, que condena «enérgicamente» El Gobierno chino se ha declarado «profundamente conmocionado» por el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en suelo venezolano que se ha saldado con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su mujer, la primera dama Cilia Flores, que ha descrito como un «acto hegemónico» contrario al derecho Internacional. El presidente de China, Xi Jinping.

La comunidad de venezolanos en Canarias, preocupados por sus familiares en el país Alrededor de 75.000 venezolanos residen en las islas. Por ello, desde primera hora de este sábado han mostrado su preocupación, tras el ataque de Trump a Venezuela. Muchos han intentado ponerse enseguida en contacto con sus familiares y amigos en el país, quiénes les relataron los bombardeos vividos durante la madrugada.

Sudáfrica pide reunión urgente del Consejo de Seguridad sobre ataque de EEUU en Venezuela El Gobierno de Sudáfrica pidió la celebración de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU después del ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, al subrayar que estos hechos «socavan la estabilidad del orden internacional y el principio de igualdad entre naciones«. «Sudáfrica considera estas acciones una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas, que exige a todos los Estados miembros abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado», dijo en un comunicado el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRCO, en inglés) sudafricano.

Panamá aboga por una «transición» ordenada del poder en Venezuela El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó este sábado su apoyo al opositor Edmundo González Urrutia como legítimo ganador de las elecciones `presidenciales de 2024 y abogó por una «transición» ordenada del poder en ese país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. «Ante los acontecimientos ocurridos esta madrugada en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales, donde fue electo el ciudadano Edmundo González. Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo», expresó Mulino en un mensaje en X.

Trump: Maduro y Flores se encuentran en un buque militar y serán llevados a Nueva York El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales esta madrugada.

Trump dice que EE.UU estaba listo para una «segunda oleada» de ataques, pero no hizo falta El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que el Ejército de EE.UU. estaba preparado para realizar hoy una «segunda oleada» de ataques sobre Venezuela, pero afirmó que la primera acometida «fue tan letal» que no hicieron falta acciones adicionales, al tiempo que destacó la captura exitosa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

Imágenes que deja la jornada en Venezuela, tras el ataque de Trump al país La gente hace fila frente a la ventanilla de una farmacia, después de que el presidente estadounidense, dijera que Estados Unidos había atacado a Venezuela. REUTERS/Maxwell Briceno Personas con banderas venezolanas reaccionan a las noticias después de que el presidente de Estados Unidos, dijera que Estados Unidos atacó a Venezuela REUTERS/Marco Bello La gente hace cola en un supermercado, después del ataque de Trump a Venezuela. 2026. REUTERS/Maxwell Briceno La gente hace cola frente a una farmacia, tras el ataque de Trump. 2026. REUTERS/Maxwell Briceno La gente viaja en una motocicleta junto a vehículos militares mientras soldados colombianos patrullan la frontera entre Venezuela y Colombia, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Estados Unidos atacó a Venezuela y capturó a su presidente Nicolás Maduro, en Cúcuta, Colombia, el 3 de enero de 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez Un sofá abandonado yace en una calle, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Estados Unidos atacó a Venezuela y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

Una persona ondea una bandera con el escudo de armas de Colombia, en la frontera entre Venezuela y Colombia, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Estados Unidos atacó a Venezuela y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, en Cúcuta, Colombia, el 3 de enero de 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

El expresidente ruso, Dmitri Medvédev afirma que solo arsenal nuclear garantiza protección de un país Solo el arsenal nuclear puede garantizar la «protección fiable» de un país, así lo afirmó este sábado el expresidente ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, al comentar la situación en Venezuela. Según el exmandatario, ahora lo que tienen que hacer todos los países es «fortalecer al máximo sus fuerzas armadas». Así, agregó, evitarán que unos «ricos osados» alteren su orden constitucional «en busca de petróleo u otra cosa».

El vicepresidente de EEUU defiende que la operación contra Maduro ha sido legal El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado que la operación que ha desembocado en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha entrado dentro de la legalidad porque el mandatario lleva años imputado por delito de «narcoterrorismo». Vance, en sus primeros comentarios tras la captura de Maduro y el ataque militar estadounidense contra suelo venezolano ejecutado durante esta operación, ha indicado que el presidente de Venezuela había recibido de su homólogo estadounidense, Donald Trump, una gran variedad de opciones para evitar lo que ha terminado sucediendo esta madrugada. El vicepresidente de EEUU, JD Vance.

Paraguay insta a una «transición ordenada» tras el ataque en Venezuela y captura de Maduro El Gobierno de Paraguay instó este sábado a «priorizar vías democráticas que garanticen una transición ordenada», tras el ataque aéreo de Estados Unidos en Caracas y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción. «El Paraguay observa con atención el desarrollo de los acontecimientos actuales en Venezuela y hace un llamado a priorizar vías democráticas que garanticen una transición ordenada«, señaló en un comunicado la Cancillería de Paraguay, país que no reconoce a Maduro, quien rompió en enero de 2025 las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Venezolanos acuden a su embajada en Lima para celebrar detención de Maduro Decenas de venezolanos acuden este sábado a los exteriores de la embajada de su país en Lima para celebrar la detención del mandatario Nicolás Maduro, ejecutada en las últimas horas por Estados Unidos, casi un año y medio después de su controvertida reelección para un tercer mandato. Los venezolanos en Lima, donde vive una numerosa comunidad migrante de este país, llegaron a la residencia diplomática en las primeras horas de este sábado portando banderas y prendas con los colores nacionales para expresar su algarabía por la captura del líder, acusado por Estados Unidos por conspiración para el narcoterrorismo, entre otros cargos.

El presidente de Ecuador aplaude la captura de Maduro: «A todos los narcochavistas les llega su hora» El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado este sábado su felicidad, tras conocer la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses tras un ataque a Caracas. «A todos los criminales narcochavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente», ha manifestado el presidente ecuatoriano, suscrito a las acusaciones de EEUU que señalan a Maduro como un capo del narcotráfico en el continente. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a un acto público en Daule, Guayas.

Foro Penal advierte de la situación de los presos políticos en Venezuela tras el ataque de EEUU Prisión de El Helicoide. Archivo. La ONG Foro Penal ha advertido este sábado de la situación de los presos por motivos políticos que están encarcelados en Venezuela y su condición «particularmente vulnerable» en medio del ataque estadounidense contra el país. «En estos momentos de incertidumbre, hacemos un llamado al estricto respeto a la vida y a la integridad física de las personas presas con fines políticos en Venezuela», ha publicado director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, en un mensaje difundido en redes sociales.

Lula afirma que la captura de Maduro por parte de EE.UU. «cruza una línea inaceptable» El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado que la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, así como los bombardeos al país sudamericano por parte de Estados Unidos «cruzan una línea inaceptable«. Lula aseguró en un comunicado que el ataque a Venezuela lanzado durante la madrugada, con bombardeos en Caracas y otras zonas del país, supone una «afronta gravísima a la soberanía» de esa nación, además de un «precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional».

El Gobierno de Portugal apela a reducir «las tensiones» en Venezuela tras ataque de EE.UU. El Gobierno de centroderecha de Portugal abogó este sábado por «la reducción de las tensiones» y «la promoción de la seguridad y tranquilidad públicas» en Venezuela tras el ataque aéreo de Estados Unidos en Caracas y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa. «No habiendo reconocido los resultados electorales de 2024 y defendiendo el regreso a la normalidad democrática lo antes posible, Portugal pide la reducción de las tensiones, el respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, así como la promoción de la seguridad y la tranquilidad públicas», precisó el Ministerio de Exteriores luso en un comunicado.

España llama a la desescalada, pide respetar el Derecho Internacional y ofrece «sus buenos oficios» El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la «desescalada» en Venezuela después de la operación militar llevada a cabo en las últimas horas por Estados Unidos durante la que ha sido capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha defendido la necesidad de respetar el Derecho Internacional. «Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad», ha reclamado Sánchez en un mensaje en la red social X. «Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas», ha defendido, en línea con el comunicado publicado previamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Von der Leyen pide que cualquier «solución» para Venezuela respete el Derecho Internacional Informa. Samuel López. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado este sábado que cualquier «solución» para Venezuela, tras el ataque estadounidense sobre Caracas y alrededores y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, debe respetar el derecho Internacional. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Von der Leyen ha indicado que está siguiendo «muy de cerca» la situación en Venezuela y declarado que la UE «está de parte del pueblo de Venezuela y respaldará una transición pacífica y democrática».

Ucrania defiende que Venezuela tenga «una oportunidad de libertad» El Gobierno ucraniano ha reaccionado al ataque militar estadounidense contra Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, recordando que no reconoce la legitimidad de Maduro y abogando por que Venezuela tenga «una oportunidad de libertad». «El pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de una vida normal, con seguridad, prosperidad y dignidad humana. Vamos a seguir apoyando su derecho a esa normalidad, respeto y libertad», ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sibiha, en un mensaje publicado en la red social X. Bandera de Ucrania. Archivo.

Diosdado Cabello califica de «criminal y terrorista» el ataque de Estados Unidos a Venezuela El Ministro de Relaciones Internacionales, Diosdallo Cabello ha calificado de «criminal y terrorista» el ataque de Estados Unidos este sábado, a Venezuela. Del mismo modo ha pedido confianza «en el liderazgo» y ha pedido «mucha calma y que nadie caiga en el desespero, para no facilitarle las cosas al amigo invasor«.

La UE pide «moderación» y respeto al derecho internacional tras los ataques de EEUU en Venezuela La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha hecho un llamamiento a «la moderación» y ha pedido que se respeten los principios del derecho internacional y la carta de Naciones Unidas tras los ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos en Caracas, la capital de Venezuela. En un mensaje en la red social X, la jefa de la diplomacia europea ha recordado que la Unión Europea ha declarado reiteradamente que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, «carece de legitimidad», a la vez que ha reclamado una «transición pacífica» a un gobierno democrático. La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas.

Uruguay rechaza intervención militar y expresa «seria preocupación» por ataque de EE.UU. El Gobierno de Uruguay manifestó su seria preocupación ante los «ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana» y reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe «como una zona de paz». «Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas«, indica un comunicado emitido por la Cancillería.

Maduro y Flores, acusados de cuatro cargos en EEUU, según la fiscal general Informa. Samuel López. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha recordado este sábado la acusación formal que pesa desde 2020 en EE.UU. sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo, y ha incluido también en esa imputación a la primera dama, Cilia Flores, capturada este sábado junto a su marido por Washington en una operación especial.

México se suma a las condenas contra el ataque «unilateral y contrario al derecho» de EEUU contra Venezuela El Gobierno de México se ha sumado a las condenas internacionales al ataque de Estados Unidos contra Venezuela que ha desembocado en la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, y que ha descrito como una acción «unilateral» en violación de la Carta de la ONU. «Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el Gobierno y pueblo venezolanos», hace saber el Ministerio de Exteriores mexicano. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

María Corina Roldán: «Aunque se incumpla el Derecho Internacional, no deja de ser un acontecimiento político» La estratega y analista internacional, María Corina Roldán ha reiterado este sábado en RTVC que «Hay que tener en cuenta, diversas variables, como es el Derecho Internacional, pues puede ser un hecho repudiado, ya que una transición debe ser de forma pacífica. Sin embargo, aunque se viole este Derecho Internacional, no deja de ser una acontecimiento político entre los venezolanos«. En Venezuela se ha intentado todas las estrategias políticas, para poder obtener una transición a la democracia

Residentes venezolanos en Canarias muestran su incertidumbre ante lo que pueda pasar en el país En Canarias viven alrededor de 75.000 venezolanos, que precisamente desde primera hora de este sábado, han mostrado su incertidumbre ante lo que está aconteciendo en el país.

España sigue de cerca la situación en Venezuela tras la operación militar de EEUU El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha avanzado que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con sus socios de la Unión Europea y los países de la región. En concreto, el Departamento capitaneado por José Manuel Albares ha indicado que España está en «permanente» contacto con su Embajada y Consulado en Caracas y la unidad de emergencia consular. «Estamos pendientes de la situación de la colonia española en el país», ha indicado este sábado el Ministerio en un comunicado. Cabe recordar que en Venezuela vive una comunidad de unos 150.000 españoles.

Residentes venezolanos, preocupados por los familiares que tienen en el país Desde primera hora de la mañana, los venezolanos residente en Canarias, se han levantado con una mezcla de sensaciones, entre ‘alegría e incertidumbre’, así como preocupados por los familiares que tienen en el país, tras el ataque de Estados Unidos al país.

Rusia condena «la agresión de EEUU» a Venezuela bajo pretextos «insostenibles» El Gobierno de Rusia ha condenado los ataques aéreos efectuados esta madrugada contra Venezuela como un acto de «agresión armada» bajo «pretextos insostenibles» sin abordar todavía directamente la «captura» del presidente Nicolás Maduro y de su mujer, la primera dama Cilia Flores, que ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump. «Esta mañana, Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable. Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles», ha lamentado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.

Chile condena el ataque de EEUU a Venezuela y pide una «salida pacífica» a la crisis El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha denunciado el ataque militar efectuado por Estados Unidos contra suelo venezolano esta madrugada, que ha culminado con la captura del presidente Nicolás Maduro, y pedido una salida a la crisis «mediante el diálogo y sin violencia» «Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país«, ha manifestado Boric en su cuenta de X. El presidente de Chile, Gabriel Boric.

Clavijo se pone en contacto con Albares, ante su «preocupación por la situación de los canarios en Venezuela» El presidente del Gobierno de Canarias, ha comunicado a través de la red social X, que ha podido hablar con el Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, de la situación que se está viviendo Venezuela. Del mismo modo, ha afirmado que el ministro le ha trasladado que se encuentra en contacto constante con la embajada española allí. Finalmente, Clavijo le manifestado su «preocupación por la situación de los canarios que viven en el país hermano».

EEUU declara a Maduro «bajo arresto» y será sometido a juicio en suelo estadounidense El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra ahora mismo «bajo arresto» y será sometido a juicio en suelo estadounidense por delitos todavía no especificados. Tras la operación militar de esta madrugada ejecutada por el Ejército norteamericano en suelo venezolano. El senador republicano por Utah, Mike Lee, ha informado en su cuenta personal de X que el secretario de Estado Marco Rubio acaba de informarle sobre la situación actual del presidente venezolano, «capturado» esta madrugada y extraídos del país junto a su mujer, la primera dama Cilia Flores, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

La embajadora de Venezuela en España se reúne con altos cargos del Senado para abordar la situación del país La embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en España, Gladys Gutiérrez Alvarado, ha mantenido este sábado un encuentro con el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, con el propósito de trasladarle de primera mano la situación que vive el país tras los recientes bombardeos ejecutados por Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en los estados de Caracas, Miranda y La Guaira. En concreto, son hechos que Venezuela denuncia como una violación del derecho internacional y de su soberanía nacional, según se desprende de un mensaje en ‘X’ publicado por la embajada.

Sánchez llama a la «desescalada» en Venezuela y garantiza la operatividad de la Embajada española El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado «desescalada» y «responsabilidad» ante los ataques de Estados Unidos en Venezuela, mientras ha asegurado que el Ejecutivo está realizando un seguimiento exhaustivo de la situación en el país. «El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra Embajada y consulados están operativos», ha asegurado Sánchez en un mensaje en ‘X’.

Irán condena la «agresión militar ilegal» de EEUU sobre Venezuela El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha condenado este sábado los ataques de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra suelo venezolano, una acción que Teherán ha calificado de «agresión militar ilegal». «El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena contundentemente el ataque militar estadounidense sobre Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y la integridad territorial de este país», ha apuntado el Ministerio en un comunicado oficial. Archivo RTVC.

Trump dice que Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados por EE.UU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro durante una operación de ataque a gran escala efectuada esta pasada noche en territorio venezolano. Maduro y su mujer han sido trasladados fuera del país, ha anunciado el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social. Archivo – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Imágenes del espacio aéreo venezolano, en el momento del ataque estadounidense En el momento del ataque de EEUU a Venezuela, ningún avión se encontraba sobrevolando el espacio aéreo venezolano en esos momentos.

EEUU ataca Venezuela: A partir de las 12.00 horas RTVC ofrece avance informativo A partir de las 12.00 horas, RTVC ofrecerá un nuevo avance informativo, con toda la actualidad en en directo desde Venezuela.

Cocho: «No se sabía la fecha exacta, pero si que Estados Unidos atacaría Venezuela» El Analista Internacional, Fernando Cocho, ha explicado en RTVC, que por el momento solo se ha pronunciado Colombia, y su presidente, ante lo sucedido en Venezuela, por parte de Estados Unidos. Cocho también reiteró que «se sabía en amplias comunidades de seguridad lo que sucedería. El problema es ahora toda la estructura de Maduro, así como sus seguidores. Se debe evitar el baño de sangre en Venezuela».

Decenas de personas salen de mayor complejo militar venezolano tras explosiones en Caracas Decenas de habitantes de Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, en Caracas, abandonaron la madrugada de este sábado este complejo militar después de que la capital venezolana fuera sacudida por una serie de explosiones coincidiendo con informaciones de varios medios de EEUU de que Washington ha ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela

Podemos pide reacción a Europa ante lo sucedido en Venezuela o EEUU «arrasará con todo» Podemos Europa, ha reiterado a través de la red social X que «Europa ha dejado que EE.UU e Israel perpetren un genocidio en Palestina y que Europa debe reaccionar. Hay que pararles o arrasarán con todo». Así se ha manifestado el partido desde primera hora de este sábado, ante la situación que vive en estos momentos Venezuela, y el ataque propiciado por Estados Unidos.

Vicepresidenta venezolana exige a EEUU prueba de vida de Nicolás Maduro y de primera dama La Vicepresidenta venezolana, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, ha exigido a EEUU prueba de vida de Nicolás Maduro y de la primera Dama. Rodríguez, ha afirmado que el Gobierno desconoce el paradero de Nicolás Maduro y su esposa.

Cuba demanda la reacción de la comunidad internacional, ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha denunciado y demandado de forma urgente la reacción de la comunidad internacional, ante lo que ha definido como «un ataque criminal de Estados Unidos a Venezuela». «Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América», ha reiterado a través de la red social X.

Torres muestra su «preocupación» ante lo que está sucediendo en Venezuela El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mostrado a través de la red social X este sábado, su «preocupación» ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Del mismo modo, lo ha definido como «país hermano y con el que, particularmente, los canarios y canarias tenemos grandes afectos y lazos históricos».

Colombia y Cuba, los primeros en reaccionar a los ataques de EEUU en Venezuela Colombia y Cuba han sido los primeros países en reaccionar este sábado a los ataque perpetrados por Estados Unidos en Venezuela, los cuales han sido condenados también por senadores demócratas estadounidenses. En territorio estadounidense, senadores demócratas condenaron los ataques aéreos en territorio venezolano ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtieron que no hay ninguna razón para iniciar una guerra con el país latinoamericano.

Milei celebra el anuncio de Trump sobre la captura de Maduro El presidente argentino, Javier Milei, celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro anunciada por el primero, mediante una publicación en X con el mensaje: «La libertad avanza. Viva la libertad carajo».

Ataques por parte de Estados Unidos al Puerto de la Guaira Sobre las 2:00 horas (hora local en Venezuela) se escucharon detonaciones y fue confirmado un ataque con drones en el Puerto de La Guaira, Fuerte Tiuna y la base aérea Francisco de Miranda en La Carlota, Caracas.

Clavijo muestra su «preocupación» tras las explosiones registradas en Venezuela El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado hoy su «preocupación» ante la situación que desde esta madrugada afecta Venezuela, donde varias explosiones han sacudido distintos puntos de Caracas en medio de sus tensiones con EE.UU. «Seguimos con preocupación la situación que está atravesando en la madrugada de hoy Venezuela. Durante la noche, y a lo largo de las primeras horas de hoy, hemos estado en contacto con las entidades canarias en el país y la delegación del Gobierno de Canarias en Caracas», ha señalado Clavijo en un mensaje difundido en ‘X’.

Explosiones durante la madrugada en Higuerote Imágenes muestran un gran incendio y explosiones en el aeropuerto de Higuerote, en Venezuela, después de ataques militares estadounidenses.

Bolivia denuncia «brutal agresión imperial» tras «bombardeo» de EE.UU. en Venezuela El expresidente de Bolivia Evo Morales repudió este sábado el «bombardeo de EE.UU. contra Venezuela» y denunció que es una «brutal agresión imperial». «Repudiamos con total contundencia el #bombardeo de EE.UU. contra #Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. ¡Venezuela no está sola!», advirtió en su cuenta de X.

Colombia activa plan para impedir ataques del ELN en la frontera El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, anunció este sábado un plan para prevenir eventuales atentados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales en la zona de frontera con Venezuela ante los ataques de Estados Unidos contra objetivos en Caracas y otros lugares de ese país. Según el ministro, «se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera».