Un afectado por inhalación de humo y tres edificios perjudicados en dos incendios en Lanzarote

Un incendio en una vivienda y otro en un almacén han tenido ocupados a los bomberos en Lanzarote, que tuvieron que evacuar a una persona y apagar dos fuegos duranta la noche

En la noche de este martes al miércoles, los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote han tenido que acudir a dos incendios. Uno fue en una vivienda y otro en un almacén. En ambos casos no hay que lamentar daños personales de gravedad, aunque sí se vivieron momentos de tensión por cuatro vecinos. Uno de ellos tuvo que ser evacuado al hospital por inhalación de humo.

Incendio en vivienda en Lanzarote

Incendio en una vivienda

El primer fuego se declaró en la calle Norte con la calle Janubio, en Arrecife. Acudieron efectivos del Parque Central y Parque Sur. A su llegada, se encontraron con un incendio en la cuarta planta de un edificio, que afectaba a una habitación y se estaba extendiendo al resto de la vivienda. En el lugar se encontraba Policía Nacional, Policía Local y el Servicio de Urgencias Canario.

Ya se había comprobado que en la vivienda incendiada no había nadie, por lo que se procedió a la extinción del incendio. A la vez, se rescató a una persona que estaba en la vivienda colindante. Otras tres personas estaban en la azotea y se les mantuvo ahí hasta que la escalera estuvo ventilada. En ese momento procedieron a acompañarlos a la calle.

Cuando el incendio estuvo extinguido y el edificio ventilado los inquilinos pudieron regresar a sus viviendas y, tras comprobar que no había humo, se les permitió entrar. Solo la vivienda afectada quedó inhabitable.

El hombre rescatado tuvo que ser evacuado al hospital por inhalación de humo.

Agentes del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote actúa en uno de los incendios

Fuego en cuadro eléctrico

El segundo fuego que tuvieron que sofocar fue en San Isidro Labrador, en Los Valles, Teguise. Acudieron del Parque Central. En este caso se trataba de un incendio en un almacén que afectó al cuadro eléctrico y a diversos materiales. Se procedió a su extinción con agua y se informó a la propietaria de que tenía que avisar a un electricista que comprobará la instalación fotovoltaica, ya que había sido dañada.