Un camión de basura colisiona con un coche en Gran Canaria

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La conductora del automóvil tuvo que ser retirada del vehículo

Un camión de basura y otro vehículo colisionaron este domingo en la carretera GC-1, en dirección norte-sur, ha provocado retenciones y retiraron a la conductora del automóvil del propio vehículo.

Un camión de basura colisiona con un coche en Gran Canaria / Imagen del CECOES

La damnificada había quedado atrapada y se encontraba en un estado de nerviosismo y con dolor cervical. Por otro lado, los Bomberos de Gran Canaria del Parque de Arinaga realizaron la excarcelación.

En el lugar del siniestro, se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil, el servicio de carreteras y una grúa para el retiro de los vehículos. El operativo se dio por finalizado alrededor de las 10:00 horas.

