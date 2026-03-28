El cayuco llegó al puerto de la Restinga sobre las 16:30 horas por sus propios medios por lo que no fue necesaria la intervención de Salvamento Marítimo

Un cayuco con 82 personas, entre ellas un menor, ha llegado este sábado por sus propios medios al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro. Según informaron a EFE fuentes de los servicios de emergencia.

Imagen archivo RTVC.

Uno de los ocupantes de la embarcación ha sido derivado a un centro hospitalario y, según han relatado a los servicios de emergencias, llevaban ocho días de navegación y habían salido de Kartong, en Gambia.

Migrantes de Gambia

Los migrantes son de Gambia, Costa de Marfil, Guinea, Senegal y Mali.

La embarcación llegó al puerto de la Restinga sobre las 16:30 horas por sus propios medios por lo que no fue necesaria la intervención de Salvamento Marítimo.