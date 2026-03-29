El ciclista presentaba diversas contusiones de carácter moderado, por lo que se le trasladó al Hospital del Norte

Un ciclista ha resultado herido de carácter moderado al salirse de vía y colisionar contra la puerta de un garaje en Buenavista del Norte, en la isla de Tenerife. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen archivo RTVC.

Los hechos se produjeron a las 13.01 horas de este domingo, en el camino del cementerio del citado municipio. Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba diversas contusiones de carácter moderado. Por tanto, se le trasladó en una ambulancia al Hospital del Norte.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que realizó el atestado correspondiente.