Hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la mujer herida presentaba un traumatismo

Una mujer, de 42 años, ha resultado herida de carácter moderado al salirse de la vía con su motocicleta y sufrir una caída a su paso por La Orotava, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen archivo RTVC.

El accidente se ha producido en la TF-21, en el punto kilométrico 25, en el municipio de La Orotava, a las 14.43 horas, y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la afectada presentaba, en el momento inicial de la asistencia, traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia de al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Personal del Cecopin

En el lugar del incidente también se personaron los bomberos y el personal del Cecopin de Tenerife que fueron quienes localizaron a los dos ocupantes de la motocicleta y procedieron a su rescate para trasladarlos hasta el recurso sanitario del SUC.

El segundo ocupante de la motocicleta no resultó herido. Por su parte, agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir las diligencias.