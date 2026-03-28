InicioNoticias

Una mujer herida moderada al salirse de la carretera con su motocicleta a su paso por La Orotava

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la mujer herida presentaba un traumatismo

Una mujer, de 42 años, ha resultado herida de carácter moderado al salirse de la vía con su motocicleta y sufrir una caída a su paso por La Orotava, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la mujer herida presentaba un traumatismo
Imagen archivo RTVC.

El accidente se ha producido en la TF-21, en el punto kilométrico 25, en el municipio de La Orotava, a las 14.43 horas, y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la afectada presentaba, en el momento inicial de la asistencia, traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia de al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Personal del Cecopin

En el lugar del incidente también se personaron los bomberos y el personal del Cecopin de Tenerife que fueron quienes localizaron a los dos ocupantes de la motocicleta y procedieron a su rescate para trasladarlos hasta el recurso sanitario del SUC.

El segundo ocupante de la motocicleta no resultó herido. Por su parte, agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir las diligencias.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Desarticulada una banda que operaba en Escocia con miembros de España y Reino Unido

🔴EN DIRECTO | Comienza el partido del CF Talavera vs CD Tenerife

Canarias activa la prealerta por fuertes vientos mientras intenta sacudirse el lodo de la borrasca Therese

El Cabildo de El Hierro coordina el despliegue de nuevos cables submarinos

Un cayuco con 82 ocupantes llega a El Hierro por sus propios medios