Un conductor de ambulancias de Lanzarote denuncia que fue despedido estando en baja médica

José Torres, padre de dos hijos, y conductor de ambulancias en Lanzarote ha denunciado que su empresa lo ha despedido estando de baja médica. Exige su readmisión en su puesto de trabajo.

La legislación recoge que la baja nunca puede ser causa del despido. Sin embargo, sí puede realizarse por razones económicas de la empresa o faltas graves del trabajador.

Torres ha pasado de liderar el reconocimiento de la categoría profesional de los técnicos de emergencia sanitaria a quedarse sin trabajo. Como así ha indicado a Televisión Canaria el extrabajador sanitario, «Me encontraba de baja por mi ansiedad, por lo que estaba sufriendo en la empresa por hostigamientos continuos».

Desarrollo de los hechos

Fue a mediados de julio cuando el médico de cabecera le informó que rechazaría una propuesta de alta de la mutua. Sin embargo, a finales de ese mes recibió un mensaje del Servicio Canario de Salud en el que por incomparecencia, el día 16 tenía que incorporarse en su día laborable. Así hizo y tras ello, llegó el despido.

Torres ha reiterado que solo espera que le abonen la última nómina «y que se haga justicia». Por su parte, la empresa ha destacado que esperará a que se pronuncien los tribunales.