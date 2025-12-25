ES NOTICIA

Un detenido en Lanzarote por presunto tráfico de drogas

Redacción RTVC
El suceso se produjo en el norte de la isla de Lanzarote, cuando se avisó de la presencia de una neumática con droga

Una persona ha resultado detenida en una operación de la Guardia Civil en Lanzarote, por presunto tráfico de drogas. Cabe destacar que la investigación, declarada secreta, continúa abierta y no se descartan más detenciones.

El suceso tuvo lugar en la zona costera de Punta Mujeres, en el norte de Lanzarote. Todo ello, tras alertar de que una neumática navegaba con droga en su interior.

Tráfico de drogas en Lanzarote

A lo largo de los próximos días, se podrían producir más detenciones, ya que habrían otros implicados, según diversos testigos. Por tanto, se trata de localizar al resto de implicados, así como la droga que se transportaba esta embarcación.

