El encartado ha ingresado en prisión y movía la droga en un turismo

La Guardia Civil detuvo el pasado 18 de octubre a una persona durante una actuación antidroga en el sureste de Gran Canaria, la cual permitió también la incautación de 113 gramos de anfetamina destinada al menudeo.

Un detenido por transportar anfetamina en Gran Canaria / Archivo RTVC

El operativo se activó tras una alerta recibida en torno a las 00:40 horas, que informaba sobre una embarcación desconocida desplazándose a gran velocidad hacia el muelle de Arinaga. Tras intensificar la vigilancia en la zona, se localizó el vehículo sospechoso.

Detención e ingreso a prisión

A las 03:15 horas, la Policía Local de Ingenio comunicó a la Guardia Civil la localización de un vehículo sospechoso. Agentes de este último cuerpo de seguridad procedieron al seguimiento del turismo, que fue finalmente interceptado.

Durante la identificación de los ocupantes, se localizó entre las pertenencias de uno de ellos una bolsa transparente que contenía una sustancia blanca pulverulenta. Tras realizarse diversas pruebas de detección de drogas, se concluyó que se trataba de anfetamina. La cantidad intervenida ascendía a 113 gramos.

Tras el hallazgo, los agentes procedieron a la detención del presunto autor por un delito contra la salud pública. Finalizadas las diligencias y puesto el detenido a disposición judicial, la autoridad competente decretó su ingreso en prisión.