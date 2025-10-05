El estudio canario IRÜBI gana dos Pentawards 2025 y se consolida en la élite del diseño internacional

El estudio de diseño gráfico canario IRÜBI ha sido reconocido con dos galardones en los Pentawards 2025, considerados los “Oscar del packaging”. Estos premios, centrados en el diseño de envases y embalajes, reúnen cada año a las principales agencias, estudios y marcas del mundo. En ellos se destaca la excelencia, creatividad e innovación en este ámbito.

El Encantador de Pájaros | IRÜBI

IRÜBI, fundado por los canarios Irene Samarín y Rubén Poves, obtuvo un oro por el proyecto ‘El Encantador de Pájaros’ y un bronce por ‘Los Quesitos de Anabel’. Se trata del único estudio canario en lograr un Pentaward y el único que repite el galardón tras obtener un oro en 2022.

Diseño con creatividad y conexión emocional

Especializado en identidad corporativa y packaging, IRÜBI asegura que este reconocimiento supone “un impulso para seguir apostando por un diseño que combina creatividad, ética y estrategia, y que conecta emocionalmente producto y público”.

‘os Quesitos de Anabel | IRÜBI

‘Los Quesitos de Anabel’ nace en una granja escuela de Gran Canaria, donde una joven ganadera comparte su experiencia con familias y niños. El diseño del envase transforma esa vivencia en un recuerdo tangible. Con ello, se prolonga la relación emocional entre el consumidor y el origen del producto, explican los diseñadores.

Por su parte, ‘El Encantador de Pájaros’ rinde homenaje a un viticultor tinerfeño que cuidaba de las aves que visitaban sus viñedos. El diseño del envase traduce esta historia en una narrativa visual que combina naturaleza, memoria y emoción, conectando al consumidor con la historia detrás del producto.

Proyección internacional desde Canarias

Los socios de IRÜBI destacan la competitividad de los Pentawards y la capacidad de los envases para comunicar valores y crear experiencias memorables. Señalan que su éxito demuestra el talento creativo y la proyección internacional que puede surgir desde las islas, y subrayan que ganar un Pentaward significa destacar entre miles de propuestas y situarse en la élite del diseño contemporáneo mundial.