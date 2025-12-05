El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al herido, que presentaba problemas de salud

Imagen archivo RTVC.

Un hombre ha resultado herido este viernes tras colisionar el camión en el que viajaba contra con la mediana en la TF-1, en sentido Santa Cruz, en la zona de Guaza, en Arona. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:13 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente y que una persona precisaba de asistencia. Por tanto, el cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Servicio de Urgencias Canario

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al herido, que presentaba problemas de salud, y fue trasladado en ambulancia al Hospital del Sur.

La Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.