La colisión de dos motos en la TF-5 de madrugada a la altura de San Benito, en La Laguna, ha dejado a un motorista en estado crítica y otras tres personas heridas

Centro operativo del 1-1-2 Canarias. Imagen 1-1-2 Canarias

Durante la madrugada de este sábado, pasadas las 00:40 horas, la vía TF-5 a la altura de San Benito (La Laguna) se vio afectada por un accidente múltiple que obligó a cortar parcialmente la circulación en ambos sentidos y dejó varios heridos, uno de ellos en estado crítico.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió la alerta informando de una colisión por alcance entre dos motocicletas en sentido Santa Cruz, en el punto kilométrico 10 de la autopista. Como consecuencia del impacto, uno de los motoristas salió despedido hacia los carriles contrarios, lo que provocó un segundo accidente por alcance en sentido norte, en el que se vieron implicados varios turismos.

Un hombre de 28 años, motorista, sufrió politraumatismos de carácter grave y fue trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Canarias.

El otro motorista, de 27 años, resultó con polierosiones leves y fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital San Juan de Dios.

Además, una mujer de 23 años, gestante y ocupante de un turismo, presentó lesiones leves y fue evacuada en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias. Otra mujer, de 29 años, también ocupante de un turismo, sufrió traumatismos moderados y decidió trasladarse por sus propios medios a un centro sanitario tras rechazar el transporte en ambulancia.

Operativo de emergencias

El CECOES activó de inmediato al SUC, que desplazó dos ambulancias de soporte vital básico y una medicalizada. También intervinieron Bomberos de Tenerife, Guardia Civil, la Policía Local de La Laguna, así como el servicio de conservación de carreteras, que se encargó de la limpieza y señalización de la vía.

Los bomberos colaboraron en la atención de los vehículos implicados y en la seguridad de la zona. Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico, realizó el atestado correspondiente y, junto con la Policía Local lagunera, coordinó los desvíos. Los carriles en sentido descendente quedaron totalmente cortados, mientras que en sentido norte solo permaneció abierto el derecho, lo que obligó a desviar el tráfico por vías secundarias.

El motorista de 28 años, que salió despedido al carril contrario, tuvo que ser estabilizado e inmovilizado antes de su evacuación al hospital debido a la gravedad de sus heridas.

La normalidad en la circulación no se recuperó hasta varias horas después de la intervención de los equipos de emergencia.

Motorista también accidentado en Puerto de la Cruz

También un motorista de 54 años resultó herido de gravedad en la madrugada de este sábado tras sufrir un accidente en la calle Dr. Celestino Glez. Padrón, en el municipio de Puerto de la Cruz.

El incidente se produjo alrededor de la 01:50 horas, momento en que el 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba del accidente y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

Efectivos del SUC acudieron al lugar con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. El personal sanitario valoró al afectado, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. Tras ser asistido y estabilizado en la ambulancia, fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Canarias.

La Policía Local se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.