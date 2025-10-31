El siniestro se produjo en la avenida de Las Hespérides y en él se vieron involucrados un coche y una moto. El motorista fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias

Un motorista, en estado crítico tras chocar contra un turismo en Santa Cruz de Tenerife

Un motorista de 40 años permanece herido en estado crítico tras sufrir este viernes un accidente con su moto en Santa Cruz de Tenerife.

El siniestro se produjo en la avenida de Las Hespérides y en él se vieron involucrados un coche y una moto.

El afectado presentaba politraumatismos de carácter grave y fue evacuado en ambulancia en estado crítico al Hospital Universitario de Canarias, explica el 112 en una nota.

Vídeo RTVC.

La primera asistencia fue prestada por personal de una ambulancia de transporte sanitario no urgente que se encontraba en la zona, en colaboración con un agente de la Policía Nacional fuera de servicio.

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife regularon el tráfico y realizaron el atestado correspondiente.