Un motorista ha fallecido tras sufrir una colisión con un turismo en la vía GC-300, en el municipio de Firgas, en Gran Canaria

Un motorista fallece tras colisionar con un turismo en Gran Canaria.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, el accidente tuvo lugar a las 19.42 horas de este viernes. Hasta el lugar se trasladaron efectivos de bomberos del Consorcio de Gran Canaria, que liberaron al motorista de los bajos del vehículo donde quedó atrapado.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró al afectado y confirmó su fallecimiento al presentar lesiones incompatibles con la vida. En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que realizaron el atestado correspondiente.