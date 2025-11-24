El siniestro ocurrió en el barrio tokiota de Adachi, en la periferia de la capital nipona

Al menos una persona murió y diez resultaron heridas, una de ellas de gravedad, este lunes en Tokio, capital de Japón, después de que un coche las atropellara. El conductor trató de huir a pie, pero fue detenido. La Policía nipona investiga el suceso como relacionado con el robo del vehículo.

Un muerto y diez heridos en un atropello múltiple en Tokio. EFE

Según la cadena de televisión japonesa NHK, el fallecido es un hombre de 80 años que resultó arrollado por el vehículo en el barrio capitalino de Adachi hacia las 12:30 hora local (3:30 hora canaria).

Por otro lado, una mujer de unos veinte años resultó gravemente herida y se encuentra en coma, añadió la cadena, mientras que otras nueve personas tuvieron que recibir atención médica.

Vehículo robado

Según la Policía, el vehículo lo robaron en un concesionario cercano y el conductor trató de abandonarlo y darse a la fuga a pie tras los atropellos, pero lo detuvieron posteriormente.

«Vi cómo una persona atropellada salía despedida. El coche parecía circular en línea recta sin desviarse, me pareció que debía de ir a una velocidad considerable, incluso por la acera», afirmó un testigo ocular anónimo citado por NHK.

Este suceso ocurre mientras se celebra en Japón el Día de Agradecimiento por el Trabajo, un festivo nacional que originalmente se celebra el 23 de noviembre, pero se trasladó a este lunes al caer en domingo.

El 1 de enero de 2019, nueve personas resultaron heridas en Tokio al irrumpir en una zona peatonal un vehículo conducido por un joven que dijo actuar deliberadamente en protesta contra la pena de muerte.

El autor del atropello planeaba originalmente rociar con queroseno y quemar a la multitud concentrada en un popular santuario cercano.