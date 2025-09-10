La rápida actuación de los bomberos evitó que el fuego se propagase por el resto del edificio del Centro Comercial Parque Santiago VI, en Arona

Un pequeño incendio ha afectado a parte del Centro Comercial Parque Santiago VI en el sur de Tenerife, en el municipio de Arona.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los bomberos actuaron en el lugar de inmediato sofocando las llamas y evitando así la propagación del fuego al resto del edificio. El incidente no causó daños personales, aunque sí generó momentos de alarma entre las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Parte afectada por el incendio. Imagen RTVC

Las autoridades locales han confirmado que ya se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio.