Un plan para proteger los 380 años del Pino de Casandra

El Pino de Casandra o Pino Bonito es uno de los más antiguos de Gran Canaria con unos 380 años, por lo que se ha diseñado un plan específico para su conservación

La Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha un plan de conservación para el Pino de Casandra, también conocido como Pino Bonito. Se trata de uno de los ejemplares más antiguos y singulares de la isla, incluido en el Catálogo de Árboles Singulares de Gran Canaria aprobado en 2021.

El Pino de Casandra (Gran Canaria) contará con un plan específico para su conservación

380 años

Este ejemplar de Pinus canariensis, con una edad estimada superior a los 380 años, se localiza en la zona de Majada Alta, dentro del Parque Rural del Nublo, junto a la Presa de las Niñas.

Su tronco tiene de 2,5 metros de diámetro en la base y una altura de 25 metros. Su copa alcanza los 30 metros de diámetro, lo que lo convierte en uno de los árboles más destacados del catálogo insular.

Conservar un patrimonio

El consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, visitó este miércoles el lugar para supervisar las medidas que ya se están aplicando dentro del Proyecto de Conservación y Mantenimiento de Palmerales y Árboles Singulares, ejecutado a través de Gesplan.

«Estamos protegiendo un auténtico patrimonio natural y cultural de Gran Canaria. El Pino de Casandra, reconocido por su singularidad tanto en la región de la Macaronesia como por el propio Gobierno de Canarias y el Cabildo, es un testigo vivo de nuestra historia. No se trata solo de conservar un árbol, sino de salvaguardar un símbolo que ha acompañado durante siglos a pastores, arrieros y caminantes en la cumbre de la isla, y que forma parte de la memoria colectiva de la población grancanaria», manifestó.

Detalles del plan

Con todo, el plan contempla riegos periódicos con cubas de 8.000 litros en junio, julio y agosto de 2025 sobre un área de 400 metros cuadrados bajo la proyección de la copa. Además, se ha aplicado abono orgánico tipo bocashi, elaborado en el Vivero de Tafira, junto con pinocha en capas de 10 centímetros, protegidas por una malla de fibra de coco para mejorar la estabilidad del suelo y frenar la erosión.

Para contener el tránsito de personas y ganado, que provoca pisoteo y daños en la raíz, se han delimitado y consolidado los caminos de acceso, además de instalar cartelería informativa provisional. El presupuesto total de estas actuaciones asciende a 16.000 euros.

En la fase siguiente, se colocará una mesa informativa permanente que ayudará a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger este monumento arbóreo.