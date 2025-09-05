Un podcast para dar voz al talento canario. Primera entrega: Javier Santaolalla

Islas Responsables estrena el 9 de septiembre, con Javier Santaolalla, un podcast para visibilizar el talento que hay en Canarias

El físico y divulgador científico canario Javier Santaolalla es el primer invitado del podcast Islas Responsables. Se trata de una propuesta de Islas Responsables Lab (IRLab) del Gobierno de Canarias para visibilizar el talento existente en el archipiélago a través del canal de YouTube de Canarias2030. Sataolalla es un físico y divulgador científico canario que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en las redes sociales. El espacio, que se estrena el próximo 9 de septiembre, está conducido por el periodista Carlos Torrent.

El protagonista de este primer episodio del podcast Islas Responsables es Javier Santaolalla. Este talento canario es ingeniero de Telecomunicaciones (egresado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria -ULPGC-). Está doctorado en física de partículas y es divulgador científico.

Santaloalla tiene más de cuatro millones de seguidores en redes sociales -2,5 millones de seguidores solo en Instagram. Asegura esta faceta de creador de contenidos es la que le ha permitido acercar la ciencia a los jóvenes.

Ha trabajado en el Centro Nacional de Estudios Espaciales en Francia y la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). Allí formó parte del equipo que descubrió el bosón de Higgs.

En el podcast Islas Responsables, el científico aborda las posibilidades del turismo astronómico en el archipiélago y las oportunidades que ofrece el cielo canario. También la necesidad de preservar el paisaje de las islas y la conveniencia de acercar el conocimiento al público en general y a los jóvenes en particular.