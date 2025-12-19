Este proyecto está planteado desde una metodología activa y participativa en los centros favoreciendo el aprendizaje

En diez colegios de Gran Canaria han sonado los acordes de uno de los instrumentos más representativos del folclore de las islas. El proyecto «Un timple en mi cole» busca difundir el patrimonio musical del archipiélago. Además, se lleva a cabo con un maestro excepcional, el timplista Germán López.

Un ‘Timple en mi Cole’ es un proyecto educativo de carácter piloto que tiene como principal finalidad, acercar al alumnado al conocimiento, manejo y puesta en práctica del timple, como elemento patrimonial asociado a la música tradicional del archipiélago canario.

Agentes implicados

A partir del conocimiento histórico y social del instrumento, así como de la práctica musical en el aula, se pretende promover el aprendizaje artístico, el respeto por la identidad cultural y la creatividad en el ámbito escolar.

Este proyecto está planteado desde una metodología activa y participativa en los centros, favoreciendo el aprendizaje mediante la experiencia personal del alumnado y profesorado, mediante talleres formativos y prácticas de aula para ambos agentes implicados en este proyecto.