Diversas autoridades locales se desplazaron a la zona tras la alerta

Una embarcación se hundió durante la mañana de este sábado frente al Hiperdino Express LASAL, en la zona de Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza. El Consorcio de Seguridad y Emergencias recibió la alerta del CECOES a las 11:09.

Un velero se hunde por razones desconocidas en Playa Blanca / Imagen cedida por Consorcio de Seguridad y Emergencias

El aviso anunciaba que un velero se encontraba fondeado cerca de Marina Rubicón y que, por razones desconocidas, se hundió en el mar. Inmediatamente, diversas autoridades locales y equipos de emergencia se desplazaron al lugar para gestionar la situación.

En el lugar del incidente, se encontraba la Guardia Civil, la Policía Local de Yaiza, y la embarcación ES-11. Tras realizar una inspección de la zona con una moto acuática, el CECOES informó que la embarcación de Salvamento Marítimo estaba en camino hacia el lugar y gestionó el resto del rescate.