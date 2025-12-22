Una asociación exige frenar el concurso del barranco Guiniguada

Custodio del Territorio Guiniguada denuncia irregularidades urbanísticas y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene su proyecto cultural

La asociación Custodio del Territorio Guiniguada solicita paralizar el concurso municipal para transformar el barranco Guiniguada. Asegura que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria incumplió un trámite legal previo.

RTVC

El colectivo sostiene que el Consistorio omitió la redacción del Plan Especial exigido antes de cualquier reordenación del espacio. Anuncian que acudirán a los tribunales.

Un proyecto ya adjudicado

El Ayuntamiento impulsa la conversión del barranco en el ‘Paseo de las Culturas y las Artes Canarias’. El proyecto AWA ganó el concurso el pasado mes de mayo.

La asociación denuncia que la adjudicación se realizó sin reordenar previamente el espacio, tal como establece la normativa vigente. Consideran el proceso irregular.

El barranco Guiniguada en una imagen de archivo

Participación ciudadana en el barranco Guiniguada

Custodio del Territorio Guiniguada recuerda que el Plan Especial permitía la participación ciudadana. Afirman que el documento empezó hace diez años y quedó abandonado.

La alcaldesa, Carolina Darias, defiende que el Ayuntamiento seguirá la hoja de ruta marcada. La asociación insiste en renaturalizar el barranco y mantiene la vía judicial abierta.