La colisión de las guaguas en la calle Velacho afectó también a otros cuatro vehículos y dejó un conductor trasladado al Hospital Molina Orosa

Una colisión entre dos guaguas provoca daños materiales y obliga a desalojar una nave en Arrecife

Una colisión entre dos guaguas registrada en la calle Velacho, en Arrecife, ha provocado importantes daños materiales y ha obligado a desalojar de forma preventiva una nave próxima al lugar del accidente. En el siniestro se vieron implicados, además, otros cuatro vehículos.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, así como el Consorcio de Seguridad y Emergencias. Los conductores de ambas guaguas, únicos ocupantes de los vehículos en el momento del accidente, manifestaron encontrarse en buen estado, si bien durante la intervención uno de ellos fue atendido por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y posteriormente trasladado al Hospital José Molina Orosa para su valoración.

Desalojo del inmueble

La guagua impactó contra un pilar y la pared de una nave cercana, lo que obligó a los servicios de emergencia a inspeccionar la planta alta del edificio. Durante la revisión se detectaron algunas grietas, por lo que se informó al personal de la necesidad de retirar el material imprescindible de las oficinas y desalojar el inmueble de manera preventiva, a la espera de una evaluación por parte de un técnico competente.

Los efectivos procedieron asimismo a la limpieza de la calzada, retirando los restos del muro derribado por el impacto, trabajos que se completaron por el servicio de limpieza del Ayuntamiento. Una vez finalizadas estas labores, se dio por concluida la actuación.