Una colisión entre tres vehículos, deja largas colas en la TF-5 sentido norte

Redacción RTVC
La colisión se produjo este viernes a la altura de la rotonda de Alcampo, sobre las 14.35 horas

Imagen archivo RTVC.

Una colisión a las 14.35 horas entre tres vehículos, en la TF-5 a la altura de la rotonda de Alcampo, ha dejado este viernes, largas colas dirección al norte de Tenerife.

Según datos proporcionados por el 112 a RTVC, por el momento, el suceso no ha dejado afectados, pero si retenciones y tráfico denso.

Hasta el lugar de los hechos, se ha desplazado la Guardia Civil y la Policía Local.

