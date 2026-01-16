La colisión se produjo este viernes a la altura de la rotonda de Alcampo, sobre las 14.35 horas

Imagen archivo RTVC.

Una colisión a las 14.35 horas entre tres vehículos, en la TF-5 a la altura de la rotonda de Alcampo, ha dejado este viernes, largas colas dirección al norte de Tenerife.

Según datos proporcionados por el 112 a RTVC, por el momento, el suceso no ha dejado afectados, pero si retenciones y tráfico denso.

Hasta el lugar de los hechos, se ha desplazado la Guardia Civil y la Policía Local.