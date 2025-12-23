Una familia busca hogar tras perder su casa en Gran Canaria

El hijo de 4 años ingresó en el Hospital Materno hace unas horas por malestar
Carlos, su esposa y su hijo de 4 años enfrentan una situación límite tras perder su casa en un incendio este verano. Este lunes, una persona entró en la vivienda donde residían temporalmente de alquiler, aunque sin contrato, y tuvieron que pasar la noche en la calle.
El estado del menor empeoró y hace unas horas, lo ingresaron el hospital Materno debido a las condiciones de la noche. «Ahí estaba la policía y él estaba tirado y llorando, yo quiero entrar para mi casita, yo quiero entrar para mi cama”, asegura Carlos a RTVC.
Sin licencia ni contrato
«Nadie quiere alquilar a familias con menores», lamenta Carlos, quien asegura que, a pesar de las pruebas y denuncias presentadas, no ha recibido apoyo. La familia, que gana alrededor de 1.800 euros mensuales, se ve en una situación compleja y múltiples trabas para conseguir un hogar.
Esta familia vivía en una casa que carecía de licencia habitacional y contrato, un hecho que han denunciado a la Policía Nacional. El padre asegura que tiene capturas de conversaciones con el dueño donde se confirma esta situación.
“El niño ahora mismo si tuviera donde descansar, que no se ha cambiado la ropa de la noche, que está todo sucio, que la madre tiene que empezar a trabajar. Así no hay quien salga a buscar un piso«, añade el padre.
Mientras, el Ayuntamiento de Santa Brígida, donde se encuentran empadronados, ya está trabajando para ofrecerles asistencia urgente.