El hijo de 4 años ingresó en el Hospital Materno hace unas horas por malestar

Carlos, su esposa y su hijo de 4 años enfrentan una situación límite tras perder su casa en un incendio este verano. Este lunes, una persona entró en la vivienda donde residían temporalmente de alquiler, aunque sin contrato, y tuvieron que pasar la noche en la calle.

El estado del menor empeoró y hace unas horas, lo ingresaron el hospital Materno debido a las condiciones de la noche. «Ahí estaba la policía y él estaba tirado y llorando, yo quiero entrar para mi casita, yo quiero entrar para mi cama”, asegura Carlos a RTVC.

Sin licencia ni contrato

«Nadie quiere alquilar a familias con menores», lamenta Carlos, quien asegura que, a pesar de las pruebas y denuncias presentadas, no ha recibido apoyo. La familia, que gana alrededor de 1.800 euros mensuales, se ve en una situación compleja y múltiples trabas para conseguir un hogar.

Esta familia vivía en una casa que carecía de licencia habitacional y contrato, un hecho que han denunciado a la Policía Nacional. El padre asegura que tiene capturas de conversaciones con el dueño donde se confirma esta situación.

Una familia busca hogar tras perder su casa en Gran Canaria / Informativos RTVC

“El niño ahora mismo si tuviera donde descansar, que no se ha cambiado la ropa de la noche, que está todo sucio, que la madre tiene que empezar a trabajar. Así no hay quien salga a buscar un piso«, añade el padre.

Mientras, el Ayuntamiento de Santa Brígida, donde se encuentran empadronados, ya está trabajando para ofrecerles asistencia urgente.