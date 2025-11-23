En la guía se recoge se recoge un listado de puntos de venta en las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y El Hierro

Una guía interactiva reúne los productos locales premiados en los Concursos Agrocanarias 2025. Imagen cedida.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), ha publicado esta semana la guía online interactiva ‘Regala Agrocanarias’. Todo ello, con el objetivo de promocionar los vinos, quesos, sidras y gofios premiados en los Concursos Oficiales Agrocanarias 2025.

Puntos de venta

Cabe destacar que se recoge un listado de puntos de venta en las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y El Hierro y tiendas online. Por tanto, pueden encontrarse un total de 650 productos agroalimentarios galardonados a lo largo de este año en este certamen que organiza el organismo autónomo. Según ha informado el Gobierno regional, a través de la Consejería, en una nota.

Por un lado, la guía está compuesta por un listado de 27 establecimientos ‘Agrocanarias Friendly’ comprometidos con la promoción de los productos del sector primario de Canarias. De tal manera que facilita el acceso y conocimiento del público. Por el otro, apoya a los comercios locales durante la próxima campaña navideña.

Referencias disponibles

A través de un formato interactivo, ‘Regala Agrocanarias’ 2025 ofrece la posibilidad de explorar fácilmente los productos locales. Así como, conocer los establecimientos que disponen de ellos.

Se puede acceder a esta publicación a través de la página web y perfiles en Redes Sociales de los Concursos Agrocanarias.

Concursos Agrocanarias

Esta guía se complementará con diversas publicaciones a través del canal de YouTube, los perfiles en Facebook e Instagram. Además de la Página web de los Concursos Agrocanarias para incrementar la visibilidad de los comercios locales.

Regala Agrocanarias se ha inspirado en la isla de San Borondón. Mediante un vídeo publicitario basado en este territorio legendario, establece una analogía entre la exploración de lugares desconocidos y el descubrimiento de nuevos sabores en los establecimientos ‘Agrocanarias friendly’.