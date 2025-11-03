Una mujer da a luz a una niña en el Metro de Bilbao

El parto se produjo en la estación de San Ignacio tras romper aguas durante el trayecto desde Lutxana

Una mujer ha dado a luz a una niña esta mañana en la estación de San Ignacio del Metro de Bilbao, después de romper aguas durante el trayecto. El nacimiento se ha producido en plena hora punta, ante la sorpresa de los pasajeros.

Imagen de archivo del metro de Bilbao | Adrià Riudavets / Europa Press

Según explicó el director gerente de Metro Bilbao, Eneko Arruebarrena, la mujer viajaba acompañada de su marido cuando pasajeros alertaron de la situación en la estación de Lutxana, pidiendo ayuda médica entre los vagones. Una usuaria acompañó a la futura madre hasta la llegada del equipo de emergencias.

El parto se completó en la estación de San Ignacio del Metro de Bilbao

En la estación de destino, profesionales de Metro Bilbao y técnicos en emergencias sanitarias ya la esperaban para asistir el parto. La niña nació sana y sin complicaciones.

Este es el segundo parto registrado en las instalaciones del Metro de Bilbao. El primero ocurrió el 12 de julio de 2009, cuando una niña llamada Eneritz nació en la estación de Bagatza, en Barakaldo. El acontecimiento de hoy se ha convertido en una anécdota entrañable en el marco del 30º aniversario del metro, celebrado precisamente esta semana.