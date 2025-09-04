La afectada, con politraumatismos, fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor Negrín tras recibir asistencia en el lugar del accidente

Una mujer resultó herida de carácter grave este jueves al ser atropellada por una guagua en la calle Juan Rejón, en Las Palmas de Gran Canaria.

Imagen de archivo del Hospital Doctor Negrín, en Gran Canaria, donde fue trasladada la mujer atropellada | Consejería de Sanidad

El accidente ocurrió poco antes de las 09.00 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

La mujer atropellada presentaba heridas de carácter grave

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada, que presentaba politraumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizada, fue llevada al Hospital Doctor Negrín.

La Policía Local reguló el tráfico en la zona y se encargó de elaborar el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del atropello.