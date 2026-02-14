El SUC logró estabilizar a la mujer tras el ahogamiento antes de su traslado al Hospiten Sur

Una mujer se encuentra en estado grave tras sufrir este sábado un ahogamiento incompleto en la piscina de un hotel de Costa Adeje, en la isla de Tenerife, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias.

Mientras los recursos sanitarios se dirigían al lugar, una enfermera coordinadora del Servicio de Urgencias Canario ofreció instrucciones telefónicas al socorrista para que iniciara la primera atención.

Lograron estabilizar a la afectada

A su llegada al complejo hotelero, el personal del Servicio de Urgencias Canario continuó con la asistencia, logrando estabilizar a la afectada tras presentar síntomas compatibles con ahogamiento incompleto.

A la mujer la trasladaron en estado grave al Hospital Universitario Hospiten Sur. Agentes de la Policía Local colaboraron con los equipos de emergencias desplazados al lugar.