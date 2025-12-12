La herida presentó politraumatismos de carácter grave, por lo que el SUC la trasladó al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Imagen archivo RTVC.

Una mujer de 75 años resultó herida grave al ser atropellada sobre las 08.00 horas de este viernes por una motocicleta en la Carretera del Norte, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, la afectada presentó politraumatismos de carácter grave. Por tanto, fue asistida por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Agentes de la Policía Local

Mientras, agentes de la Policía Local capitalina se hicieron cargo de regular el tráfico en la vía y de realizar el atestado correspondiente.