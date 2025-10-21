ES NOTICIA

Una mujer resulta herida tras ser atropellada en la TF-1 a la altura de Arona

RTVC
RTVC

La víctima sufrió un traumatismo moderado en una pierna y fue trasladada al Hospital del Sur

Una mujer resultó herida este martes tras sufrir un atropello en la autopista TF-1. Ocurrió a la altura de la salida de Los Cristianos hacia Santa Cruz de Tenerife, en el municipio de Arona. El incidente ocurrió a las 06:33 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Imagen de archivo

El aviso alertaba sobre el atropello de una mujer junto a un vehículo averiado en el arcén, lo que motivó la activación inmediata de los recursos de emergencia.

Traslado al hospital de la mujer herida tras el atropello en la TF-1

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió al lugar con una ambulancia de soporte vital básico y otra sanitarizada. Los sanitarios asistieron a la afectada, que presentaba un traumatismo en el miembro inferior de carácter moderado, y la trasladaron al Hospital del Sur para su valoración médica.

El suceso ha provocado retenciones en la vía. La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del atropello. Por su parte, el Servicio de Carreteras colaboró en el dispositivo para garantizar la seguridad del tráfico en la zona.

